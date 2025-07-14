Минлесхоз Беларуси решил отследить со спутника поваленную штормом деловую древесину

Опубликовано: 14.07.2025 08:08 , Обновлено: 14.07.2025

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси рассказали о ходе работ по устранению ветровалов после шторма, обрушившегося на страну 9 и 10 июля. По словам первого замминистра Андрея Карася, одной из приоритетных задач ведомства в настоящее время является работа с деловой древесиной. Отследить пострадавшие участки делового леса, которые нужно оперативно пустить под вырубку, решили со спутника.

По данным Минлесхоза, эпицентр непогоды на прошлой неделе пришелся на Могилевскую область. В общей сложности за два дня разгула стихии было повреждено 1940 гектаров леса, порядка 1800 гектар 90% всех поврежденных лесных массивов оказались сосредоточены в Могилёвской области, причём 1240 гектаров (по предварительным данным) - только на территории Могилёвского лесхоза.

На разработку ветровалов на помощь могилёвскому лесхозу приехали коллеги из прилегающих районов. В самом Могилевском лесхозе создали оперативный штаб, который определяет в том числе и участки, где будут проводить сплошные рубки.

“Наша задача – выхватить эту деловую древесину, которая не потеряла свои качества. Для этого надо оперативно произвести разработку”, - пояснил Андрей Карась.

Между тем, в эфире гостелеканала СТВ сообщили о том, что к работам по устранению последствий ветровалов Минлесхоз решил привлечь космические спутники, “запустив операцию с орбиты”.

“Как только тучи разойдутся, совместно с учеными из Национальной академии наук они наведут на пострадавшие районы “глаза” спутников”, - заявили авторы сюжета.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, работники лесного хозяйства и Комитет госконтроля показали, как выглядят леса под Могилёвом после недавнего урагана. Масштабы последствий сняли с борта вертолёта.

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Из-за непогоды 9-11 июля сбои в электроснабжении произошли в более чем 1300 населённых пунктах страны. Полностью восстановить электроснабжение во всех регионах Беларуси удалось лишь 12 июля.

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Наиболее серьёзные последствия шторма оказались в Могилёве. Как сообщил глава МЧС, в городе было обесточено пять линий электропередачи напряжением 110 кВ. Это привело к остановке работы ТЭЦ-2 и предприятия «Могилёвхимволокно».

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