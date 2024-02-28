Министр ЖКХ предложил наказывать рублем белорусские компании за несвоевременную оплату услуг

Опубликовано: 28.02.2024 14:05 , Обновлено: 28.02.2024

Министр жилищно‑коммунального хозяйства Геннадий Трубило заявил об активизации работы по взысканию долгов за услуги ЖКХ. По его словам, ведомство в настоящее время прорабатывает вопрос о введении неустойки за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

В интервью порталу sb.by Трубило пожаловался на то, что количество должников перед организациями, оказывающими коммунальные услуги, за прошлый год существенно не изменилось и пообещал “активизировать работу” подведомственных Министертсву ЖКХ организаций.

Особую актуальность данный вопрос, по словам министра, принимает в Минске. Трубило обратил внимание на то, что здесь, несмотря на самые высокие показатели средней зарплаты по стране, число должников за ЖКУ гораздо больше, чем в других регионах Беларуси.

По данным ведомства, собираемость платежей по ЖКУ в 2023 году в целом по Беларуси достигала 99,7% от выставленных сумм, а вот просроченная задолженность на 1 января 2024 года превысила 102 млн. рублей. Согласно официальной статистике, несвоевременно плату за ЖКУ вносят более 8,1% белорусов.

Что касается юридических лиц, то их просроченная задолженность за 2023 год снизилась на 5,3%, но и здесь, по словам Трубило, “работы непочатый край”. Именно поэтому в ведомстве и предложили “проработать вопрос введения неустойки за несвоевременную оплату услуг”.

[info_b]Отметим, что для физических лиц в Беларуси сейчас предусмотрена пеня за просрочку платежей за ЖКУ — если человек не оплачивает услуги до 25-го числа следующего месяца, ему начиняют начислять пеню в размере 0,3 процента от суммы долга за каждый день. Если жилец не платит за ЖКУ в течение 6 месяцев, районная администрация может взыскать задолженность через суд.[/info_b]

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Напомним, во второй половине февраля в тренды белорусского сегмента социальной сети TikTok неожиданно вышли социальные ролики, в которых жители разных регионов страны поделились своими счетами за коммунальные услуги, выставленными за январь (то есть после того, как цены на ЖКУ подняли задним числом). Пользователи запустили настоящий челлендж “У кого больше?” и озвучили конкретные суммы из своих жировок, которые существенно “потяжелели” по сравнению с январем.

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Между тем на днях прокуратура Московского района Минска отчиталась о результатах проверки того, как нанимателям арендного жилья начислялись платежи за жилищно-коммунальные услуги. В 11 случаях прокуратура выявила достаточно серьезные нарушения – большую переплату на общую сумму в 4,4 тыс. рублей.

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