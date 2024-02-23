В Минске 11 семей переплатили за услуги ЖКХ 4,4 тыс. руб. Как так?

Опубликовано: 23.02.2024 17:18 , Обновлено: 23.02.2024

Прокуратура Московского района Минска проверила, как нанимателям арендного жилья начислялись платежи за жилищно-коммунальные услуги. И в 11 случаях выявила достаточно серьезные нарушения – большую переплату. Каким образом это получилось?

В частности, плату за ЖКУ и пользование жилым помещением за последние три года жильцам начисляли в повышенном размере – исходя из значения общей площади, приведенной в договоре найма, сообщила служба информации прокуратуры Минска. Поскольку в договоре были учтены «иные площади, а также лоджии и балконы».

[inf]Согласно п. 30 ст. 1 Жилищного кодекса РБ в общую площадь жилого помещения не включаются площадь пола балконов, лоджий, террас и неотапливаемых (холодных) помещений.[/inf]

По итогам проверки прокурор Московского района Минска вынес руководителям расчетно-справочных центров и председателю правления товарищества собственников предписания об устранении этих нарушений. Акты надзора исполнены в полном объеме, уведомили в прокуратуре, перерасчет платы за ЖКУ и пользование арендным жильем произведен по 11 жилым помещениями и составил 4,4 тысячи рублей.

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