Совмин изменил порядок составления «базы тунеядцев». Кому из белорусов придётся платить за ЖКУ по полным тарифам?

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Опубликовано: 31.01.2024 08:31 , Обновлено: 31.01.2024

Совет министров Беларуси внёс изменения в порядок составления так называемой "базы тунеядцев". Они затронут индивидуальных предпринимателей, семьи с детьми, а также тех, кто зарабатывает, сдавая в аренду недвижимость или продавая продукцию со своего дачного участка. Посмотрели, кого теперь могут признать "не занятым в экономике" и обязать платить за услуги ЖКХ по стопроцентному тарифу.

Постановление Совмина №53, которое вносит изменения в более ранние правительственные постановления (№239 от 31 марта 2018 года и №240 от 31 марта 2018 года) опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в среду, 31 января. Авторы документа подчеркнули, что изменения в порядок формирования “базы тунеядцев” внесли “в целях автоматизации сбора и консолидации информации”.

Данным постановление правительство обязало ОАО “ЕРИП” ежемесячно предоставлять Министерству труда информацию о начисленной плате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в отношении трудоспособных белорусов, которые не заняты в экономике и в полном объёме возмещают “экономически обоснованные затраты” на оказание ЖКУ.

Министерству труда поручили ежеквартально вносить в базу данных сведения о женщинах, имеющих троих и более несовершеннолетних детей. Эту категорию граждан из “базы тунеядцев” по-прежнему исключают, однако, теперь в постановлении есть оговорка - для этого нужно фактически проживать в Беларуси (то есть находиться за границей они могут не более 30 дней в течение одного квартала). Исключение сделали лишь для случаев выезд за границу на лечение или оздоровление. Аналогичные требования прописали и для тех, кто занимается воспитанием ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Госпогранкомитет и МВД обязали ежеквартально подавать сведения в Минтруда об уехавших за границу белорусах

Данные о совершеннолетних белорусах, выехавших заграницу на срок, суммарно превышающий 30 суток, согласно новому постановлению, ежеквартально будут подаваться Госпогранкомитетом в Минтруда. Кроме того, Министерство внутренних дел обязали подавать в ведомство данные о тех белорусах, которые оформили выезд для постоянного проживания за пределами Беларуси или стали на миграционный учет в России.

Что касается индивидуальных предпринимателей (ИП), то теперь белорусам не достаточно одного лишь этого статуса для исключения из “базы тунеядцев”. Чтобы не оплачивать ЖКУ по стопроцентным тарифам, ИП необходимо также платить налог на доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности или единый налог для ИП (в постановлении есть оговорка, что независимо от уплаты налогов ИП могут исключить из базы лишь в случае освобождения от уплаты данных налогов “в соответствии с законодательными актами”).

В список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, теперь также могут попасть те, кто занимается производством продукции растениеводства и животноводства на своём земельном участке. Как и в случае с семьями с детьми, их включат в базу в случае, если они будут за границей суммарно 30 и более календарных дней в квартале.

Что касается тех, кто получает доходы от сдачи жилых и нежилых помещений в аренду, их не причислят к тунеядцам только при условии, если они официально платят соответствующий подоходный налог.

Ранее Телеграф сообщил, что осенью 2023 года выяснилось, что спецкомиссии составляют не один, а два списка граждан, которые обязаны оплачивать услуги ЖКХ по полным тарифам: один — ежеквартальный, другой — помесячный.

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При этом самостоятельно, без обращения в спецкомиссиию, проверить наличие своего имени в базе «тунеядцев» белорусы могут только за деньги. Для авторизации в базе потребуется электронная цифровая печать, либо ID-карта, стоимость которой составляет от 59,22 до 147 рублей в год.

Новость Телеграф

Напомним, в конце декабря 2023 года — начале января 2024 года власти Беларуси отказались от традиционного повышения тарифов. На сайте министерства ЖКХ в соответствующем разделе до сих пор опубликован указ от 30 декабря 2022 года, который устанавливал тарифы на 2023 год. Как же будут считать “жировки” в 2024?

В Беларуси «забыли» повысить тарифы ЖКХ. Как будут считать с января 2024 года?