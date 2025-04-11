Министр труда рассказала, какие «гибкие навыки» и «надпрофессиональные» умения нужны белорусам, чтобы найти работу

Опубликовано: 11.04.2025 16:38 , Обновлено: 11.04.2025

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко дала свой прогноз о том, какие специальности будут наиболее востребованы в Беларуси в ближайшие годы, а кому будет всё сложнее найти работу. Она также дала белорусам рекомендации, какие "гибкие навыки" и "надпрофессиональные" умения стоит приобрести тем, кто хочет оставаться востребованным для нанимателя.

Глава Минтруда признала, что в Беларуси проблема “кадрового дефицита” сейчас носит структурный характер. Закрывать его ведомство рассчитывает главным образом за счёт ресурсов самих белорусов, а в долгосрочной перспективе - компенсировать нехватку кадров за счёт увеличения их производительности. В этом, по мнению Павлюченко, призваны помочь новые технологии, снижающие трудоемкость.

“Это возможно путем создания высокопроизводительных рабочих мест, роботизации производства и сопряжено с переобучением сотрудников для перехода на более высокопроизводительные рабочие места”, - пояснила она в интервью порталу 1prof.by.

При этом министр труда выразила уверенность в том, что потребность белорусской экономики в неквалифицированных работниках будет снижаться, а вот запрос на профессионалов высокого уровня, наоборот, только возрастать.

Среди новых профессий, которые, по мнению Павлюченко, будут востребованы в Беларуси в ближайшие годы, она назвала следующие:

оператор станков с программным управлением в деревообработке,

оператор систем фильтрации,

специалист по обслуживанию робототехники.

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Это все те специальности, где требуются навыки работы с информационными и цифровыми системами, новыми технологиями, машинами и производственным оборудованием.

Впрочем, по мнению Павлюченко, не только специфические технические знания могут стать решающими для нанимателя при найме нового работника. По словам министра, всё чаще они требуют от своих сотрудников определённых “гибких навыков”.

“Уже сегодня наниматели предъявляют требования не только к профессиональным умениям, но и к надпрофессиональным – связанным с личностными качествами работников”, - пояснила глава Минтруда.

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В числе таких “надпрофессиональных” умений она назвала следующие:

для руководителей – это деловая коммуникация, управление кадрами, лидерство, решение проблем, стратегическое планирование;

для рабочих промышленности и строительства – управление рисками, кадрами, финансовыми ресурсами;

для специалистов – компьютерная грамотность, работа в команде, адаптивность и гибкость, деловая коммуникация и многозадачность.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 11 апреля президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять на работу порядка 100-150 тыс. пакистанских специалистов. Такую цифру он озвучил после встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который в эти дни находится в Минске с официальным визитом.

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