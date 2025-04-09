"Этих денег нам не хватает" - Минская пара похвасталась заработком 336 тыс. рублей в год. Подписчики назвали свои

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Опубликовано: 09.04.2025 16:27 , Обновлено: 09.04.2025

Пользовательница TikTok с ником "Программистка из Минска" опубликовала ролик, в котором похвасталась своим заработком и мужа. Со слов девушки, они зарабатывают 336 тыс. рублей в год. Комментаторы стали называть свои доходы.

“Как выглядят люди, которые зарабатывают 336 тыс. BYN в год”, - сделала подпись к видео ее автор. Если верить этой сумме, то месячный заработок пары - 28 тыс. рублей. Это 14 тыс. рублей на одного человека, конечно, если получают они плюс-минус одинаково.

“Мы ни в чем себе не отказываем: техника, отдых еженедельно, покупки крупные, кредит за авто ($30 тыс. мы выплатим за 10 месяцев), откладываем на вторую квартиру. Так что деньги есть куда тратить, и их мало”, - перечислила статьи расходов минчанка.

Она рассказала, что вместе с мужем планирует увеличить доход: “Мы небогатые, это мало, и этих денег нам не хватает, поэтому мы активно ищем варианты увеличить доход”.

“28 тыс. в месяц? Гоните? Это мало? 5000 уже норм с головой”, - считает один комментатор. Ему ответил другой: “Растет зарплата, растут и запросы, человек не просто так получает такие деньги, чтобы их откладывать и жить на прежнем уровне”.

“Наконец-то люди в TikTok, которые умеют зарабатывать. А то надоели все эти видосы с расчетника в 850 руб.” - написал еще один юзер. С ним поспорили: “Они it-шники. Врач, например, каким бы квалифицированным ни был, в РБ никогда столько зарабатывать не будет. Про преподавателей вообще молчу”.

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На это другой пользователь TikTok ответил, что “смотря какой врач и где работает”: “В частной клинике стоматологом - вполне возможно. А пластические хирурги так вообще”.

Кто-то решил поделиться информацией о своем годовом заработке: “Я зарабатываю 10 320 BYN в год”. К этому “признанию” присоединились другие пользователи TikTok: говорили, что получают за год 13 тыс. рублей, 38,5 тыс. на пару, 55 тыс. на одного человека.

“У меня одного за год 364 тыс. вышло, догоняйте”, - похвастался один комментатор. Другая решила “поохотиться”: “Так, где там минские свободные программисты?”

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, где предложили минчанкам поработать вахтером в частном доме с оплатой 110 рублей за сутки. Журналист Telegraf.news посмотрел график и требование к кандидаткам. А еще узнал, можно ли будет поспать на этой работе.

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