Средняя зарплата белорусов в сентябре упала ещё на 27,3 BYN. Работники какой сферы стали получать почти на 130 BYN меньше?

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Опубликовано: 24.10.2024 14:48 , Обновлено: 24.10.2024

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал свежие данные о размере средней номинальной зарплаты белорусов. Оказалось, что этот показатель в сентябре продолжил снижаться и упал ещё на 27,3 рубля меньше по сравнению с предыдущим месяцем. За два месяца средние зарплаты белорусов упали почти на 1,8%, однако по отдельным видам экономической деятельности снижение оказалось ещё более значительным.

Согласно официальным данным Белстата, в сентябре 2024 года номинальная начисленная зарплата (то есть сумма до вычета налогов и обязательных страховых взносов) составила в среднем по стране 2313,9 рубля . В августе белорусы получали в среднем на 27,3 рубля больше, а в июле - на 41,2 рубля больше. Таким образом, за два месяца средняя зарплата упала на 1,8% , хотя с февраля до июля по статистике этот показатель непрерывно рос.

При этом меньше стали получать жители абсолютно всех регионов, хотя в численном выражении размер снижения зарплат разнится не меньше, чем сама сумма средней зарплаты:

жители Минска в сентябре получали на 6 рублей меньше, чем в октябре – 3058,3 рубля;

в Минской области на 33,5 рубля меньше – 2367 рубля;

в Гомельской области на 40,2 рубля – 2095,1 рубля;

в Гродненской области на 55,7 рубля меньше – 2067,9 рубля;

в Брестской области на 26,5 рубля меньше – 2063,6 рубля;

в Витебской области на 34,5 рубля меньше – 1963,9 рубля;

в Могилевской области на 19,2 рубля меньше – 1949,8 рублей.

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Самое ощутимое снижение заработка с приходом осени ощутили работники строительной сферы – их средние зарплаты за месяц упали на 129,8 рубля до 2822,8 рубля.

Однако, как показала официальная статистика, есть несколько сфер деятельности, которые выбиваются из общей тенденции, например, IT-сфера. Белорусские работники компаний в сфере информации и связи с сентябре в среднем получали 5474,3 рубля , что на 86 рублей больше, чем месяцем ранее.

Больше в прошлом месяце по сравнению с августом получали в среднем также работники следующих сфер:

профессиональной, научной и технической деятельности - на 38,1 рубля больше, до 2894,3 рубля,

образования - на 40,2 рубля больше, до 1532,6 рубля,

творчества, спорта, развлечений и отдыха - на 49,8 рубля до 1661,2 рубля,

администрирования - на 19,3 рубля, до 1670,2 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики 22 октября озвучил размер зарплаты, который пообещали белорусам в 2025 году.

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