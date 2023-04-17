Минфин Беларуси определил, как нужно перечислять деньги за субботник в 2023 году

Опубликовано: 17.04.2023 16:13 , Обновлено: 16.04.2024

Министерство финансов Беларуси выпустило постановление № 17 от от 12 апреля, которым установило порядок перечисления денег за республиканский субботник в 2023 году.

Согласно документу, средства, заработанные или собранные на субботнике должны перечислить на отдельные банковские счета рай- и горисполкомов следующие органы или организации:

республиканские органы госуправления;

госорганизации, подчиненные правительству;

местные исполнительные и распорядительные органы;

другие организации.

Некоммерческие организации, которые решили поучаствовать в субботнике, должны перечислить наличные, собранные с работников в добровольном порядке, на отдельные счета рай- и горисполкомов или же на текущий (расчетный) банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов.

Тем временем исполкомы ежедневно должны будут отправлять деньги от субботника на счета облисполкомов или Мингорисполкома.

В свою очередь облисполкомы и Мингорисполком – на отдельный банковский счет Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.

Куда пойдут деньги с субботника?

Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которым установил дату проведения республиканского субботника в 2023 году — 22 апреля.

Деньги, заработанные на субботнике, «в том числе на рабочих местах», пойдут:

50% — Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти (Калинковичский район Гомельской области);

50% — Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

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Позже Совет министров Беларуси опубликовал постановление, в котором говорится, кто может участвовать в мероприятии и как оно буде проходить. Там же описан порядок, как белорусы могут поучаствовать деньгами.

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К слову, по словам заместителя премьер-министра Леонида Зайца, правительство Беларуси намерено получить в 2023 году в результате добровольных сборов на мероприятии более 12 млн рублей (в прошлом году было собрано 11,794 млн рублей). Таким образом, в этом году в среднем на каждого участника субботника придется от 4 рублей сбора.

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