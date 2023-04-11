По скольку белорусы скинутся на республиканский субботник? В Совмине объяснили

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Опубликовано: 11.04.2023 10:17 , Обновлено: 11.04.2023

Совет министров Беларуси опубликовал свое постановление №241 от 10 апреля о назначении на 22 апреля республиканского субботника. В документе говорится, кто может участвовать в мероприятии и как оно буде проходить. Там же описан порядок, как белорусы могут поучаствовать деньгами.

В правительстве утверждают, что решили устроить субботник “в целях поддержки предложений коллективов работников организаций и местных исполнительных и распорядительных органов”.

Участвовать в мероприятии может любой белорус только на добровольных началах двумя способами (или тремя?). Первый - выйти на свое рабочее место, второй - сброситься деньгами, сумма которых должна определяться “добровольно работниками” на собраниях трудовых коллективов. Не исключен, хоть и не описан в документе и третий вариант - поучаствовать в субботнике и скинуться деньгами.

[info_b]По данным Белстата, в 2022 году власти получили в результате сбора на республиканском субботнике 11,794 млн рублей (почти 4,35 млн долларов по тогдашнему курсу). При этом участие в мероприятии приняли 2,4 млн белорусов. Таким образом, в среднем, с каждого участника было получено 4,91 рубля. Вполне возможно, но не точно, что порядок цифр и средняя сумма с одного белруса будет в этих же пределах.[/info_b]

“Денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника , в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками , включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через рай- и горисполкомы в облисполкомы и Минский горисполком в порядке, установленном Министерством финансов”, - говорится в постановлении.

В документе отдельно подчеркивается, что белорусы должны участвовать в мероприятии “исключительно на добровольной основе”.

В Совмине рекомендовали проводить субботник на рабочих местах “либо осуществить озеленение, благоустройство и приведение в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны”.

А что делать, если 22 апреля и так рабочий день?

В таком случае в постановлении правительства говорится, что такие белорусы могут согласиться, чтобы из их зарплаты удержали какую-то сумму, которая пойдет в счет субботника. Но есть важный нюанс.

“Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 22 апреля 2023 года является рабочим днем, производится с их письменного согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников”, - говорится в постановлении.

[info_b]Полностью с текстом документа можно ознакомиться тут.[/info_b]