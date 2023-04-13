В Совмине рассказали, сколько хотят собрать с белорусов денег на республиканском субботнике

Опубликовано: 13.04.2023 11:36 , Обновлено: 13.04.2023

Заместитель премьер-министра Леонид Заяц 13 апреля заявил, что, по подсчётам Совмина, в запланированном на 22 апреля республиканском субботнике должны принять участие около 3 млн белорусов. Это рекордная цифра.

[info_b]Согласно данным Белстата, в 2022 году в субботнике поучаствовали 2,4 млн белорусов, а в 2021 - около 2,3 млн белорусов. Такую же цифру называли и в 2020 году.[/info_b]

По словам Леонида Зайца, правительство Беларуси намерено получить в 2203 году в результате добровольных сборов на мероприятии более 12 млн рублей (в прошлом году было собрано 11,794 млн рублей). Таким образом, в этом году в среднем на каждого участника субботника придется от 4 рублей сбора.

“Будут также привлечены технические средства для максимально эффективного благоустройства территорий страны. Кроме этого, будет работать общественный транспорт для доставки людей к местам проведения субботника. Для исключения несчастных случаев будут соблюдены все меры безопасности”, - пообещал вице-премьер, передает Белта.

Ранее Телеграф сообщил, что, согласно постановлению правительства Беларуси, участвовать в мероприятии может любой белорус только на добровольных началах двумя способами (или тремя?). Первый — выйти на свое рабочее место, второй — сброситься деньгами, сумма которых должна определяться «добровольно работниками» на собраниях трудовых коллективов. Не исключен, хоть и не описан в документе и третий вариант — поучаствовать в субботнике и скинуться деньгами.

По скольку белорусы скинутся на республиканский субботник? В Совмине объяснили