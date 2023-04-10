Совмин назначил республиканский субботник на 22 апреля. На что предложил скинуться белорусам?

Опубликовано: 10.04.2023 15:25 , Обновлено: 10.04.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которым установил дату проведения республиканского субботника в 2023 году — 22 апреля.

Как отметили в пресс-службе правительства, деньги, заработанные на субботнике, «в том числе на рабочих местах», пойдут:

50% — Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти (Калинковичский район Гомельской области);

50% - Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

На момент написания новости текст постановления еще не опубликовали. Но можно предположить, что республиканский субботник в 2023 году будет проходить так же, как и в предыдущие годы.

Как правило, деньги, заработанные в день проведения республиканского субботника, перечисляют через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.

Размер отчислений работники обычно определяют добровольно. Удержание денег из заработной платы работников, для которых день субботника — рабочий, должны производить только с их письменного согласия в размерах, устанавливаемых коллективами.

Участвовать в республиканском субботнике могут и некоммерческие организации. На них также распространяется добровольный порядок определения размера перечисляемых отчислений.

«Главный принцип — добровольность»

Как подчеркивал в прошлом году заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, «главный принцип участия в республиканском субботнике — добровольность».

«Иногда бывают определенные вбросы информации, когда третье лицо пытается каким-то образом взбудоражить население, посеять какое-то сомнение либо внести неверную информацию. Вместе с тем это сугубо добровольное дело, и каждый, кто хочет внести вклад, принимает для себя решение лично», — отмечал он.