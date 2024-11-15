Минэкономики пообещало ужесточить условия кредита под 4% для белорусов. Какие товары выкинут из списка?

Опубликовано: 15.11.2024 11:39 , Обновлено: 15.11.2024

Министерство экономики решило ужесточить условия оформления кредита "На родныя тавары", которые с недавних пор могут оформить белорусы под 4% годовых на покупку определённых товаров отечественного производства. Какие товары могут выкинуть из перечня в 2025 году, рассказал первый заместитель министра экономики Андрей Картун.

Саму программу льготного кредитования продлили как минимум на год. Однако, по словам Картуна, в 2025 году из списка товаров, которые белорусы могут приобрести в кредит под 4% годовых, решили исключить некоторые товары, привязавшись к “локализации производства”.

“То есть если производитель, условно говоря, мебели просто покупает комплектующие где-то за рубежом и их складывает, то это не будет считаться белорусским производителем. Мы будем ужесточать требования к локализации”, - процитировало представителя Минэкономики госагентство БЕЛТА.

Новые условия льготного кредитования будут прописаны в постановлении Совета министров, где будет дано чёткое определение понятия “белорусский товар”. В результате, по словам замминистра, список отечественных товаров “существенно сократят”. Пока, по его словам, в этом списке “объективно очень много производителей”, которые “используют более 90% импортных составляющих”.

“Получается, по сути, что средства уходят из нашей страны”, - подчеркнул Картун, пообещав в следующем году поддерживать производителей с более высоким уровнем локализации. В качестве примера он привёл белорусские холодильники, в которых, по его словам, уровень локализации “достигает 70%”.

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По словам Картуна, это нововведение станет своеобразным “пари” с государством.

“Хочешь попасть в такие льготные программы - подтяни локализацию”, - пояснил замминистра.

Напомним, программа льготного кредитования “На родныя тавары” была введена постановлением Совета министров от 29 декабря 2023 года №992. Кредит выдаётся на три года под фиксированную ставку в 4%. С недавних пор такой кредит можно оформить не только в “Беларусбанке”, но и в банке “Дабрабыт”.

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