Минлесхоз предложил увеличить сумму льготного кредита на деревянные домокомплекты для белорусов. На сколько?

Опубликовано: 28.08.2024 18:58 , Обновлено: 28.08.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик предложил увеличить размер льготного кредита на приобретение деревянных домокомплектов. Напомним, на сегодняшний день их можно купить по кредитной программе "На родныя тавары", которую под 4% выдаёт "Беларусбанк".

Сперва сумма льготного кредита составляла 300 БВ (на сегодняшний день это 12 тысяч рублей), однако после того, как в программу включили домокомплекты, её увеличили до 500 БВ (20 тысяч рублей). В эфире белорусского телевидения министр лесного хозяйства Александр Кулик предложил повысить сумму ещё раз. По его мнению, планку кредита стоит поднять “хотя бы до 50 тысяч рублей”.

При этом он пояснил, что в домокомплекты не входят фундамент, крыша, окна и двери. Некоторые из них идут без пола и потолка, поэтому их нужно заказывать отдельно. Именно по этой причине, по словам министра, и нужно увеличить сумму кредита. К слову, на сегодняшний день лесхозы предлагают 5 вариантов деревянных домокомплектов, стоимость которых варьируется от 18 до 70 тысяч рублей.

Александр Кулик отметил: если за прошлый год Минлесхоз продал 10 домокомплектов, то за этот — уже 38 (имеется ввиду по всей Беларуси). При этом, по его словам, “заявки продолжают поступать”. “Я уверен, что за этот год мы реализуем 100 домокомплектов, и это будет наша победа”, — подытожил министр.

Что это за кредит такой?

Кредит «На родныя тавары» запустили для «стимулирования розничной торговли товарами белорусских производителей». То есть потратить кредитные средства можно исключительно на покупку товаров отечественного производства, рассказали в правительстве.

Кредит «Беларусбанк» готов выдать на 3 года под фиксированную ставку 4% годовых (она останется неизменной в течение всего срока кредитования). На данный момент максимальная сумма составляет 500 базовых величин, онако для каждого белоруса она может отличаться, поскольку всё зависит от платёжеспособности. Более того, на руки человек деньги не получит — кредитные средства банк перечислит на счета продавца безналично, на основании документов на оплату товара (счёт-фактуры или договора).

Ранее Telegraf.news писал, что глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, по какой цене будут продавать гражданам и предприятиям древесину, заготовленную после шторма, который обрушился на страну 13 и 14 июля.

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