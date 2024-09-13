Ещё один банк предложил белорусам льготный кредит под 4% на 3 года. На что разрешил потратить до 20 тысяч рублей?

Опубликовано: 13.09.2024 13:06 , Обновлено: 13.09.2024

Белорусский банк "Дабрабыт" запустил кредит на товары отечественного производства под 4% годовых. В финансовом учреждении сообщили, что максимальная сумма составляет 12 тысяч рублей на все позиции, кроме домокомплектов (в этом случае банк готов выдать кредит в размере до 20 тысяч белорусских рублей). К слову, на похожих условиях достаточно давно белорусам выдаёт деньги и государственный "Беларусбанк".

В пресс-службе “Дабрабыта” рассказали, что целью кредитования является приобретение товаров белорусского производства согласно перечню (мебель, окна и двери, бытовая техника и электроника, керамическая плитка и санитарно-техническое оборудование, велосипеды, мопеды, электросамокаты, шины и многое другое).

Условия кредита:

срок кредитования – 3 года;

процентная ставка – 4% годовых (фиксированная на весь срок);

максимальная сумма – 12 тысяч белорусских рублей на все группы товаров за исключением покупки комплектов деревянных изделий для строительства деревянных домов (в этом случае максимум составит 20 тысяч рублей);

без поручителей и справки о доходах.

Требования к кредитополучателю:

паспорт гражданина РБ/ вид на жительство/ идентификационная карта/ биометрический вид на жительство/ биометрический вид на жительство лица без гражданства;

возраст от 18 лет, на момент окончания срока возврата кредита – не более 68 лет;

наличие постоянной регистрации на территории Беларуси;

стаж не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

В банке обратили внимание, что новый кредит выдаётся путём безналичного перечисления на счета продавцов отечественных товаров на основании документов на оплату товара (счёт-фактура, договор купли-продажи). Оформить заявку можно в любом офисе “Дабрабыта”, а её рассмотрение займёт не более 1 часа, пообещали в финучреждении.

Два банка предложили белорусам оплачивать «коммуналку» и покупки в рассрочку. Где пообещали всего 0,0001% годовых?

А что в “Беларусбанке”?

Тем временем государственный “Беларусбанк” уже давно предоставляет кредит на аналогичных условиях под названием «На родныя тавары», который запустили для «стимулирования розничной торговли товарами белорусских производителей». То есть потратить кредитные средства можно исключительно на покупку товаров отечественного производства, рассказали ранее правительстве.

Кредит «Беларусбанк» [link href=“https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/kredit/consumer/41581” target=“_blank” rel=“noopener”] готов [/link] выдавать на те же 3 года под фиксированную ставку 4% годовых (она останется неизменной в течение всего срока кредитования). Максимальная сумма составляет 300 базовых величин (на данный момент это 12 тысяч рублей).

Впрочем, для каждого белоруса итоговая сумма кредита может отличаться, поскольку она зависит от платёжеспособности заявителя. Более того, на руки он деньги не получит — кредитные средства банк перечислит на счета продавца безналично, на основании документов на оплату товара (счёт-фактуры или договора).

Головченко пообещал расширить список товаров, на которые дадут кредит под 4%. Что добавят?

Какие товары можно взять в кредит?

В список, который ранее утвердил Совет министров, вошли велосипеды, мопеды, мотовелосипеды, мотоциклы, мотороллеры, квадроциклы, электровелосипеды, электросамокаты, произведённые минским «МотоВелоЗаводом». Не обошли стороной в Совмине и кухонные комбайны, мебель для дома, стиральные машины с холодильниками, а также многое другое.

Из производителей — ООО «МВЗ», ОАО «Витязь», УП «ЗЭБТ Горизонт», ОАО «МТЗ», ЗАО «Атлант», ОАО «Амкодор-Белвар», СП ОАО «Брестгазоаппарат», ОАО «Березастройматериалы», ОАО «Керамин», СП ООО «Белюкс ЛТД». Больше всего в списке представлено производителей мебели. Так, из предприятий Гродненской области в перечень попали ОАО «Лидская мебельная фабрика», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Слониммебель», СООО «ЗОВ-ЛёнЕВРОМЕБЕЛЬ».

[info_b]Полный список белорусских товаров, на которые дадут кредит под 4%, можно посмотреть на сайте «Беларусбанка», то есть [link href=“https://belarusbank.by/site_ru/41581/perechen190424.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь. [/link][/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что “Беларусбанк” изменил условия выдачи кредита на жильё «Ипотека Экспресс». Несмотря на то, что ставка в 12,5% годовых сохранилась, с 16 августа в банке ввели территориальный принцип. Это значит, что если раньше можно было, например, стоять на очереди в Гомеле, Скиделе или Житковичах и при этом покупать квартиру в кредит по сниженной ставке в 12,5% в Минске, то теперь так сделать нельзя.

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