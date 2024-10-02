Минэкономики подсчитало, скольких ИП лишится Беларусь в 2025 году

Опубликовано: 02.10.2024 09:03 , Обновлено: 02.10.2024

В Министерстве экономики подсчитали, сколько тысяч белорусских индивидуальных предпринимателей (ИП) затронет нынешняя налоговая реформа, предполагающая смену юридического статуса для тех, чья деятельность не попала в разрешительный список Министерства по налога сборам. Приблизительная цифра, которую озвучила заместитель директора департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок, оказалась в два раза меньше, чем ту, что называли в ведомстве этой весной.

По её словам, сменить статус ИП на хозяйственное общество или частное унитарное предприятие придётся не менее 20 тыс. белорусов, работающих сейчас в статусе индивидуального предпринимателя, передало госагентство БЕЛТА. Между тем, заместитель министра экономики Владимир Наумович в мае этого года называл минимальную цифру в 40 тыс. человек.

Бабаченок упрекнула белорусских предпринимателей в “недостаточно высоком уровне владения общегосударственным классификатором “Виды экономической деятельности” (ОКЭД), который, по её словам, является “базовым документом, с которым ИП должен уметь работать”. Чтобы разобраться с тем, можно ли предпринимателю продолжить работать в прежнем статусе или придётся оформляться как юрлицо, чиновница рекомендовала разобраться с этим документом, размещённом на сайте Национального статистического комитета, или письменно обратиться в статистические органы своего региона и “максимально подробно описать свой вид деятельности”.

Представитель Минэкономики призналась, что в некоторых случаях деятельность ИП может подпадать не под один код ОКЭД, поэтому за разъяснениями спорных ситуаций лучше обращаться в госорганы, ведь за ошибку можно поплатиться огромным штрафом.

Так, за незаконную предпринимательскую деятельность (в том числе, в статусе ИП, когда закон предписывает открывать юрлицо), в соответствии с частью 3 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях, бизнесмена могут оштрафовать на 20 - 200 базовых величин (то есть до 8000 тыс. рублей) и в добавок ко всему ещё и конфисковать до 100% его дохода.

Ранее Telegraf.news рассказал, что широко обсуждаемые весь предыдущий год списки разрешённых видов деятельности для индивидуальных предпринимателей и самозанятых в Беларуси начали действовать с 1 октября. Для первых их в перечне более 120, для самозанятых — около 80.

Для ИП — более 120, для самозанятых — около 80. Совмин опубликовал список разрешённых видов деятельности

Одновременно с этим регистрацию ИП по видам экономической деятельности, которые не вошли в указанный перечень, с 1 октября прекратили. Действующим предпринимателям разрешили доработать в этом статусе до 1 января 2026 года. А вот в Минске с 1 октября 2024 года государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП), приостановленную больше трёх лет назад, возобновили.

В Минске впервые за 3 года разрешили регистрировать ИП