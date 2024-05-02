В Минэкономики подсчитали, сколько тысяч ИП затронет реформа системы предпринимательства в Беларуси

Опубликовано: 02.05.2024 14:59 , Обновлено: 02.07.2024

В Министерстве экономики Беларуси подсчитали, сколько тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП) коснётся новый закон, обязывающий некоторых ИП перейти в юридические лица к концу 2025 года или закрыть бизнес. Ориентировочную цифру в четверг, 2 мая, озвучил заместитель министра экономики Владимир Наумович, выступая в Национальном пресс-центре.

Согласно предварительным оценкам Минэкономики, реформа коснётся как минимум 40 тыс. белорусских предпринимателей. По словам Наумовича, это количество индивидуальных предпринимателей обеспечивает госбюджету ежегодные налоговые поступления на общую сумму в 150 млн рублей. Для сравнения, такое же количество юридических лиц за счёт различных налогов пополняет бюджет примерно на 440 млн рублей, то есть обеспечивают в три раза больше налоговых отчислений.

Впрочем, Наумович подчеркнул, что эти цифры “ориентировочные”, поскольку Совмин ещё не утвердил точный перечень видов деятельности, которой можно будет заниматься белорусским ИП без смены юридического статуса. Планируется, что свои предложения правительство вынесет на общественное обсуждение 15 мая , а окончательно утверждён данный список должен быть до 1 июля .

В Минэкономики Беларуси озвучили предварительный список разрешённых видов деятельности для ИП

В свою очередь первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко подчеркнул, что новый закон не преследует какую-то конкретную “фискальную цель”, и финансовые ведомства не ожидают от него какого-то “значительного, прорывного поступления дополнительных средств”. По его словам, суть нового закона - в “трансформации индивидуальных предпринимателей”.

“Ряд продолжит свою деятельность, которая будет соответствовать видам деятельности, содержащимся в перечне. Часть будет ликвидирована, если не будет желания переходить в коммерческую организацию и, соответственно, часть продолжит работу в виде коммерческой организации”, - пояснил Кийко.

[info_b]Согласно официальным данным Белстата, озвученным в сборнике по социально-экономической ситуации, на 1 апреля 2024 года в Беларуси насчитывалось почти 249,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. Порядка 34,4% (около 85,8 тыс.) из них были заняты в оптовой и розничной торговле, занимались ремонтом автомобилей и мотоциклов. На второй строчке в списке самых многочисленных подгрупп индивидуальных предпринимателей в Беларуси - перевозчики, курьеры и прочие работники сферы логистики. Таких на 1 апреля в стране было зарегистрировано примерно 37,5 тыс. ИП.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что в новом законе № 365-З об индивидуальных предпринимателях разъяснили некоторые правовые нюансы переходного периода. В частности, законодатели оговорили, как будут штрафовать ИП, которые решатся оформить юридическое лицо, кого обяжут делать пенсионные страховые взносы, а также кто сможет рассчитывать на налоговые льготы.

Как будут штрафовать и взимать налоги с белорусских ИП после перехода в юрлица? Все нюансы прописали в новом законе