В Минске впервые за 3 года разрешили регистрировать ИП

Опубликовано: 01.10.2024 08:40 , Обновлено: 01.10.2024

С 1 октября 2024 года в Минске возобновили государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП), приостановленную больше трёх лет назад. Такое объявление появилось на официальном сайте Минского городского исполнительного комитета.

Для регистрации бизнеса в городской администрации рекомендовали либо пользоваться электронными услугами и онлайн-сервисами веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (доступен по ссылке), либо обращаться к нотариусам.

Отметим, что возобновление регистрации ИП, которую закрыли в Минске без объяснения причин ещё в августе 2021 года, совпало с вступлением в силу новых правил работы ИП, ремесленников и самозанятых в Беларуси.

С 1 октября, напомним, начали действовать широко обсуждаемые весь предыдущий год списки разрешённых видов деятельности для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для первых их в перечне более 120, для самозанятых — около 80. Одновременно с этим регистрацию ИП по видам экономической деятельности, которые не вошли в указанный перечень, с 1 октября прекратили.

Для ИП — более 120, для самозанятых — около 80. Совмин опубликовал список разрешённых видов деятельности

Действующим предпринимателям разрешили доработать в этом статусе до 1 января 2026 года. К этому моменту им придется определиться, как работать дальше - открыть юридическое лицо, переквалифицироваться в ремесленники или самозанятые (если это позволяет вид деятельности) или вовсе уйти из бизнеса.