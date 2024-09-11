Минчанка положила через банкомат 150 рублей - деньги зачислили на другой счет. Как так вышло?

Опубликовано: 11.09.2024 18:27 , Обновлено: 11.09.2024

Минчанка захотела положить на свою карту наличные, для этого нашла в торговом центре банкомат Альфа-Банка. Сделала все, как обычно: карта, PIN-код, внесение денег. Однако средства на счет так и не пришли.

Белоруска обратилась в службу поддержки банка, где ее заверили, что деньги придут в течение 15 дней. “Я терпеливо ждала, но деньги все не возвращались. После нескольких безуспешных звонков в поддержку на 22-й день ожидания мне заявили, что деньги ушли на счет другого клиента”, - рассказала минчанка, передал портал Onliner.

Она была в недоумении, так как, с ее слов, использовала свою карту и свой PIN-код. Девушка стала общаться с банком в письменной форме, и ей через несколько дней пришел ответ.

“В ходе проведенного разбирательства было установлено, что операция пополнения, совершенная вами 1 августа в сумме 150 белорусских рублей в банкомате, расположенном в г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11, была завершена успешно по токену (бесконтактное использование карточки) иного клиента, который не завершил работу с данным банкоматом”, - написали представители Альфа-Банка.

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Там пояснили, что 150 рублей не пошли на счет минчанки, так как банкомат продолжил незавершенную операцию другого клиента. Из-за “технических особенностей работы банкомата” введенный девушкой PIN-код не проверялся. В Альфа-Банке заверили, что 20 августа “реализовали доработку” программного обеспечения в банкоматах. Теперь текущая операция завершится после выбора клиентом в меню аппарата кнопки “Отмена”.

Инцидент разрешился благополучно для девушки: деньги ей вернули, хоть и спустя месяц.

Ранее Telegraf.news сообщал, что белорус пожаловался на то, что в банкомате Белинвестбанка не смог положить деньги на счет. По словам мужчины, аппарат отказывался принимать купюры номиналом 100 рублей. Как оказалось, дело в годе выпуска банкнот.

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Также мы писали, что БНБ-Банк сообщил о скором переходе на новый процессинговый центр. Поэтому руководство предупредило о ряде важных изменений, к которым клиентам банка нужно подготовиться. В частности, в определенные дни у клиентов БНБ-Банка перестанут работать карты и приложение.

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