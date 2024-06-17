"На 42 рубля больше" - В банке пояснили, когда с белорусов снимут "курсовую разницу" за покупки в интернете

Опубликовано: 17.06.2024 19:56 , Обновлено: 17.06.2024

Белоруска оплатила покупку в евро карточкой в белорусских рублях и через день обнаружила, что с ее счета списали "заметно больше". В Альфа-Банке, карточка которого использовалась при покупке, пояснили, в чем дело.

По словам белоруски, товар стоил 194,6 евро, а курс в банке в тот день составлял 3,5 рубля за евро. После покупки на карте заблокировали сумму по этому курсу, однако через день на счету стало почти на 42 рубля меньше.

“Смотрю выписку и понимаю, что за эту покупку у меня списали 722,64 рубля, то есть курс - почти 3,72”, - передал слова белоруски портал Onliner.

В банке ей сообщили, что за платеж взяли две комиссии: 6,75 - за конверсию, 34,8 - курсовая разница. “Объясняют тем, что платежи в евро они конвертируют через юани”, - сказала белоруска.

В Альфа-Банке пояснили, что с 10 апреля 2023 года валюта расчетов при помощи платежной системы Mastercard производится в китайских юанях. Так, в данном случае сумма в евро сначала была пересчитана в юани по курсу системы, а та в свою очередь - в белорусские рубли по курсу продажи юаня, установленного Альфа-Банком.

Кроме того, при проведении операции с использованием карточек или их реквизитов вне эквайринговой сети банка и банков-партнеров, если валюта покупки отличается от валюты карты, к списываемой сумме добавляется комиссия за проведение конверсии, то есть перевода.

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В целом же, такая ситуация может произойти и у клиентов других банков. Сперва на карте заблокируют сумму покупки, а позже итоговую, которая выходит после конвертации. Чтобы избежать этого, для покупок в евро стоит применять карты в евро и пр., то есть валюта должна совпадать.

Ранее Telegraf.news рассказывал о нововведениях белорусских банков. К примеру, БНБ-Банк с 10 июня запретил менять PIN-код в двух банкоматах страны, а также повысил размер комиссии за просмотр баланса и снятие наличных.

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