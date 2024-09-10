"Вынужденная мера" — Один из банков призвал белорусов "запастись наличными". Когда не будут работать карты и приложения?

Опубликовано: 10.09.2024 19:16 , Обновлено: 10.09.2024

Белорусский "БНБ-Банк" сообщил о скором переходе на новый процессинговый центр. В связи с этим руководство предупредило о ряде важных изменений, к которым нужно быть наготове. В частности, в определённые дни у клиентов банка перестанут работать карты и приложения, поэтому наличными лучше запастись заранее.

В пресс-службе “БНБ-Банка” предупредили, что переход на новый процессинговый центр — дело не быстрое. Так, первые трудности у клиентов возникнут уже 12 сентября: в отделениях перестанут временно оформлять новые платёжные карты. С 23:00 того же дня белорусы не смогут снять наличные с карт других банков в кассах “БНБ-Банка”. Однако самые масштабные сбои запланированы на пятницу, 13 сентября.

Начиная с 18:00, перестанет работать большинство продуктов и сервисов. Это значит, что клиенты не смогут оплатить ряд услуг посредством мобильного приложения “БНБ-Банка”. Речь идёт о платежах в системе ЕРИП, денежных переводах, выпуске цифровых карт, операциях по кредитам и т.д. Более того, уже в субботу, 14 сентября, белорусы не смогут воспользоваться вообще какими-либо услугами в отделениях банка по всей стране.

“В воскресенье, 15 сентября, запланировано ещё одно масштабное отключение. Все наши пластиковые и цифровые карточки не будут работать онлайн и офлайн, поэтому не забудьте при необходимости заранее запастись наличными”, — посоветовали в пресс-службе белорусского банка. Там добавили, что банкоматы также временно перестанут обслуживать карты “БНБ-Банка”.

Планируется, что всё придёт в норму в понедельник, 16 сентября. В финучреждении пообещали “поэтапно восстановить полную и корректную работу всех сервисов”, за исключением выпуска платёжных карт Mastercard (для этого потребуется ещё двое суток). В “БНБ-Банке” подчеркнули, что всё это — “вынужденная мера”, которая делается для того, чтобы “быть ближе к цифровому офису”.

[info_b]С полным списком изменений, которые затронут клиентов, можно ознакомиться в официальном Telegram-аккаунте «БНБ-Банка», то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что «Белгазпромбанк» предупредил об ошибке при попытке пополнить карточку наличными через банкомат или инфокиоск. По информации банка, деньги остаются в купюроприёмнике, однако цифра на счету не меняется. Чтобы этого избежать, в пресс-службе посоветовали выбирать определённые устройства самообслуживания.

Один из банков предупредил белорусов об «ошибке» в банкоматах. Что нельзя делать?