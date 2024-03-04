«Мила» объявила о прекращении доставки по всей Беларуси. Когда возобновят?

Опубликовано: 04.03.2024 13:11 , Обновлено: 04.03.2024

На официальном портале торговой сети «Мила» появилось сообщение о продлении паузы в работе интернет-магазина.

Приостановку работы интернет-магазина mila.by объяснили техническими причинами. Срок установили до 31 мая 2024 года.

На самом деле это – продление приостановки приема заказов через интернет-магазин. Аналогичное сообщение появилось на сайте «Милы» 20 января этого года. Тогда приостановку объявили до 1 марта.

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Как и полтора месяца назад, сейчас уведомили, что сайт по-прежнему будет работать, а информация, на нем размещенная, станет носить исключительно справочный характер. Еще в «Миле» заверили, что сохранится возможность приобретать электронные подарочные сертификаты.

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