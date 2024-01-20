Крупная торговая сеть в Беларуси объявила, что до весны не будет принимать онлайн-заказы

Опубликовано: 20.01.2024 13:05 , Обновлено: 20.01.2024

На портале торговой сети «Мила» появилось сообщение о приостановке приема заказов через интернет-магазин до 1 марта.

«Информируем Вас о том, что по техническим причинам по 1 марта 2024 года интернет-магазин mila.by временно приостанавливает работу», – уведомили на сайте.

Извинились «за неудобства». И добавили, что сохраняется возможность приобретать электронные подарочные сертификаты.

Ранее Телеграф писал, что еще одна популярная в Беларуси торговая сеть «Остров чистоты и вкуса» объявила, что возобновила работу своего интернет-магазина и, соответственно, доставку. Однако, пока не во всем городам.

«Остров чистоты и вкуса» возобновил доставку по Минску. Когда в других городах?

Придут конкуренты?

А еще мы рассказывали, что в 2024 году на белорусском рынке может появиться российская сеть косметики и парфюмерии – «Подружка». Так написано в отчете компании «Коллиерз Интернешнл Консалтинг». Что это за сеть и какой известный владелец ее недавно выкупил?

В Беларусь решила прийти сеть-конкурент «Милы» и «Острова чистоты». Откуда и когда?