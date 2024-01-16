В Беларусь решила прийти сеть-конкурент «Милы» и «Острова чистоты». Откуда и когда?

Опубликовано: 16.01.2024 13:19 , Обновлено: 16.01.2024

В 2024 году на белорусском рынке может появиться российская сеть косметики и парфюмерии – «Подружка». Так написано в отчете компании «Коллиерз Интернешнл Консалтинг». Что это за сеть и какой известный владелец ее недавно выкупил?

По данным «Коллиерз Интернешнл Консалтинг», в 2024 году «Подружка» планирует зайти на белорусский рынок «сразу в нескольких объектах». А до нее придет и «Л’Этуаль». Как сообщил Кокобай, «Л’Этуаль» откроется в «Минск Сити Молл» возле вокзала.

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В 2022 году «Форбс» написал, что владелец сети «Л’Этуаль» выкупил сеть магазинов косметики «Подружка».

[info_b]Магазины «Подружка» появились в Москве и Московской области в 2005 году. В 2013 году первый магазин открылся в Санкт-Петербурге, и дальше пошло развитие по всей России. Сейчас «Подружка» насчитывает более 300 магазинов.[/info_b]

В «Подружке» продается косметика, парфюмерия, бытовая химия, продукты, мелочи для дома. В общем, ассортимент сродни магазинам «Остров чистоты» и «Мила».

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