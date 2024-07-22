"Меня пугает, что $50" - Белоруска спросила в TikTok, сколько денег сейчас дарят на свадьбу. Какой "минимум" назвали?

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Опубликовано: 22.07.2024 22:18 , Обновлено: 22.07.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором спросила, какие суммы сейчас принято дарить на свадьбах. Ожидаемо, что мнения комментаторов разделились. Для кого-то $50 (158,5 рубля) в качестве подарка - "как-то стыдно", для других же - вполне приемлемо.

В видео она пояснила, что женится друг, и на свадьбу к нему девушка идет одна.

“Свадебные эксперты” в комментариях разложили все по полочкам. “Если не очень близкие друзья - $50, если очень близкие друзья - $100 - 150 [317 - 475 рублей], а если родственники - сервиз”, - написала одна пользовательница TikTok. Автор ролика у нее спросила, актуален ли сейчас сервиз в качестве подарка на свадьбу. Ответ был утвердительным.

“$50 - уже как-то стыдно. Хотя бы $100”, - поделилась своим видением другая комментаторша. Третья предложила свой вариант - подарить 200 рублей (это больше $50, но меньше $100).

Еще одна пользовательница пояснила, что дарить $100 надо, когда у тебя есть деньги, а так - $50. “А кто скажет, что это мало, дарите хоть штуку”, - написала она.

“Минимум $100, если вы уважаете молодоженов. Даже $100 в наше время - небольшая сумма”, - поделилась другая комментаторша.

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“Меня пугает, что дарят $50… Я думала, минимум $100, если не очень богатые, а в среднем - $150 - 200”, - привела свое видение третья.

Другие же комментаторы спорили, должны ли гости “окупать” свое место в ресторане подарком или нет. “Не понимаю этих расценок, идешь к людям на праздник, вообще какая разница, сколько я подарила и окупила ли свое место. Меня ради этого позвали?” - задала риторический вопрос пользовательница.

“Идем парой на свадьбу к близкому другу, подарим $500 [1585 рублей]”, - поделилась другая.

Кстати, в комментариях также рассказали, что от некоторых гостей на свадьбе молодожены получают пустой конверт.

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“Дарите столько, сколько можете. Вас же на свадьбу пригласили не из-за денег, а потому что вы им близкий по духу человек”, - резюмировала дискуссию одна комментаторша.

Ранее Telegraf.news приводил пояснения Министерства по налогам и сборам Беларуси по уплате налогов с подаренных молодоженам на свадьбу денег. Так, если муж и жена официально трудоустроены, то деньги в качестве подарка от близких родственников, независимо от размера суммы, не облагаются подоходным налогом.

А вот если молодожены не работают или трудоустроены неофициально и находятся в базе “тунеядцев”, они должны заплатить определенные проценты с подаренной суммы.

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