Подарили деньги на свадьбу? В налоговой рассказали, когда белорусам нужно заплатить 10% налога

Опубликовано: 16.05.2024 16:52 , Обновлено: 16.05.2024

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси рассказали, в какой ситуации молодожёны обязаны заплатить налоги с тех денег, что подарили на свадьбу. Оказывается, об этом знают далеко не все.

Если муж и жена официально работают, то денежные подарки от близких родственников, независимо от их размера, не облагаются подоходным налогом. В случае, если молодожёны не трудоустроены, или работают неофициально, при этом не пополняя госказну и числясь в базе “тунеядцев”, по закону они должны заплатить проценты с подаренных на свадьбу денег.

Согласно п. 22-1 ст. 208 Налогового кодекса Беларуси, безработному или безработной начислят подоходный налог в размере 10% от суммы подарков, превысившей 100 базовых величин (4000 белорусских рублей). Это произойдёт, если:

на дату начала камеральной проверки человек более 5 лет относится к “тунеядцам”;

в качестве источника дохода он указал подарки от близких родственников, и их общая сумма превысила 100 БВ за год.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кому из работающих за рубежом будет начисляться стаж для получения пенсии на территории нашей страны.

Согласно ст. 51 Закона «О пенсионном обеспечении», в стаж работы включаются периоды, в том числе и те, когда сотрудник был за границей, если всё это время он уплачивал обязательные взносы в Фонд социальной защиты населения. То есть, если человека отправили в зарубежную командировку на долгое время, а работодатель исправно делал за него выплаты в ФСЗН, беспокоиться о пенсии не стоит.

В Минтруда рассказали, может ли белорус претендовать на пенсию, если долгое время жил за границей