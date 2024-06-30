В БНП рассказали, кому из белорусов перед свадьбой могут понадобится сведения из ГАИ

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Опубликовано: 30.06.2024 17:00 , Обновлено: 30.06.2024

Заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Татьяна Лисок рассказала в интервью для издания "Экономика Беларуси", что нотариусы с начала 2024 года получили доступ к базе данных ГАИ. А это, в свою очередь, может быть полезным для некоторых белорусов, кто решил вступить в брак.

Речь идёт о заключении брачных договоров. ”… с этого года нотариусы вправе использовать сведения о транспортных средствах в электронном виде не только для удостоверения договоров, но и для совершения иных нотариальных действий (например, удостоверения брачного договора), оформления наследственных прав, - рассказала Татьяна Лисок.

По ее словам, это стало возможным благодаря указу президента №504 “О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств”.

Таким образом, если будущие супруги намерены в брачном договоре прописать условия владения машиной, то для этого надо будет лишь обратиться к нотариусу, собирать и нести с собой все документы на авто не требуется.

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Кстати, ранее Telegraf.news сообщил, что нотариус Гродненского нотариального округа Ирина Кирко рассказала, как и когда белорусы могут заключить брачный договор, что там можно прописать, а что нельзя.

В брачном договоре можно даже определить, какие последствия ждут одного из супругов за измену. Однако здесь будет сложно доказать ее факт.

Последствия за измену. Нотариус рассказала белорусам, что можно указать в брачном договоре