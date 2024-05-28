В Мозыре судебные исполнители пришли взыскивать долг в 100 рублей прямо на свадьбу

Опубликовано: 28.05.2024 11:27 , Обновлено: 28.05.2024

В Мозыре судебные исполнители пришли взыскивать долг с 32-летней местной жительницы прямо во время свадебного застолья. Подробности не самого заурядного случая из практики органов принудительного исполнения наказания рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Должником оказалась сама невеста. Как пояснили в ведомстве, ранее ей выписали штраф за административное нарушение - нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Женщина должна была заплатить всего 100 рублей, но в добровольном порядке сделать этого по какой-то причине не пожелала.

В ходе очередного планового рейда органов принудительного исполнения наказания по “злостным неплательщикам” судебные исполнители явились домой к женщине и, как рассказали в управлении юстиции, “случайно застали в доме шумное застолье” - новоиспечённые молодожены праздновали бракосочетание в компании родственников и друзей.

Как пояснили в ведомстве, “во избежание неловкой ситуации” невеста тут же расплатилась по долгам, взяв деньги из конверта, подаренного гостями.

Ранее Telegraf.news рассказал, какие ещё меры в отношении белорусов, которые игнорируют административные штрафы, могут принять органов принудительного исполнения наказания.

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