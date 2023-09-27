МАРТ сохранил 10%-ную скидку на социально значимые товары для белорусов. Надолго?

Опубликовано: 27.09.2023 11:48 , Обновлено: 05.07.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси договорилось с представителями крупных торговых сетей о сохранении так называемой "социальной скидки". Как следует из подписанного сторонами дополнительного соглашения, белорусы из "социально уязвимых категорий" смогут рассчитывать на 10%-ную скидку как минимум до конца года.

[info_b]Соглашение о скидках на социально значимые товары для отдельных категорий белорусов было заключено в январе 2022 года. Изначально со стороны продавцов его подписали 16 торговых сетей. В последствии действие соглашения неоднократно продлевалось и теперь в нём участвуют лишь 13 торговых сетей.[/info_b]

Продлить действие “социальных” скидок на четвертый квартал 2023 года в МАРТ решили, по словам главы ведомства Алексея Богданова, поскольку “эта мера получила широкую популярность у населения”.

[info_b]Согласно статистике, озвученной главой МАРТ, за время действия соглашения выдано более 1,7 млн социальных карт, а общая сумма предоставленной скидки составила порядка 41 млн рублей. Учитывая, что действует данное соглашение с января 2022 года, получается, что каждый владелец такой карты за это время смог сэкономить в среднем 24 рубля или примерно по 1,3 рубля в месяц . [/info_b]

Богданов рассказал о некоторых изменениях, которые стороны внесли в допсоглашение. По его словам, документ ” просто привели в соответствие с нормативными правовыми актами”.

“Например, такая скидка не будет действовать в случае распродаж, акций, где уже идет снижение цены. И еще приняли ряд мер, чтобы это соглашение работало так же эффективно до конца текущего года”, - пояснил министр, подчеркнув, что “торговля понимает социальную ответственность перед населением”.

Богданов также отметил, что предоставлять социальную скидку торговым площадкам помогли принятые недавно “изменения в системе регулирования цен”.

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[info_b]На “социальную скидку” в Беларуси могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и белорусы из числа малообеспеченных граждан. Со скидкой в 10% они могут приобрести в магазинах сетей, подписавших соглашение с МАРТ, такие “социально значимые” товары, как хлеб, мука, овсянка, перловка, макароны, а также отдельные виды мяса (говядины, свинины, кур), молоко, кефир, сметану, творог, яйца, яблоки, некоторые овощи и другие товары.[/info_b]

Напомним, ранее руководитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов дал оценку новой системе госрегулирования цен, введенной в Беларуси в прошлом году, и озвучил, как изменятся цены к концу этого года.

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