Что будет с ценами в Беларуси? МАРТ пообещал "не расслабляться" и следить за российским рублем. Зачем?

Опубликовано: 25.09.2023 08:16 , Обновлено: 25.09.2023

Глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов заявил в эфире гостелеканала ОНТ, что госрегулирование цен в стране никуда не денется. И это несмотря на "рекордно" низкий уровень инфляции в последние месяцы.

«Но здесь, я вам скажу откровенно, расслабляться не стоит. Необходимо и дальше продолжать жестко контролировать ценовую ситуацию, поскольку вы видите, что сезонность, она влияет то вверх, то вниз. Ну и, конечно, ситуация с рублем российским, где мы основную часть товаров импортируем, она тоже имеет свое влияние на рост цен. Поэтому мы держим руку на пульсе и его ослаблять не намерены», – признался чиновник.

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По словам Алексея Богданова, само постановление правительства под номером 713 будет дорабатываться.

“Мы уже три изменения внесли. Последняя корректировка была направлена на возможность нашим производителям дать инструменты для продвижения собственной продукции в торговых организациях. И также, конечно, здесь немножко подставить плечо и торговле, потому что торговля это такой же субъект хозяйствования, который должен зарабатывать, инвестировать в развитие. То есть стараются субъекты добросовестно выполнять правила игры на внутреннем рынке”, - заявил министр, напомнив, что так делают не все.

По данным главы МАРТ, в 2023 году было зафиксировано 553 нарушения ценового госрегулирования. За что с нарушителей взыскали порядка 750 тыс. рублей штрафа.

Ранее Телеграф сообщил, что министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 24 сентября в эфире гостелеканала ОНТ рассказал, что будет с тарифами на услуги сотовой связи. В ходе интервью на госТВ прозвучало, что с сентября 2023 года МАРТ не регулирует тарифы на электросвязь в стране.

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