МАРТ привлёк к плану по увеличению продаж белорусских товаров российского онлайн-гиганта

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Опубликовано: 08.07.2025 10:06 , Обновлено: 08.07.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) отчиталось о присоединении к своему плану по увеличению продаж отечественных товаров сразу нескольких крупных маркетплейсов и каталогов, включая российского онлайн-гиганта OZON.

Как сообщила пресс-служба министесртва, онлайн-площадки, в числе которых также оказались deal.by, emall.by, onliner.by и kufar.by, присоединились к специальному «Соглашению о сотрудничестве».

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На сайте МАРТ указано, что участники «добровольного соглашения» обязали сами себя «оказывать всяческое содействие» продвижению белорусской продукции.

Всего к документу, по данным МАРТ на 7 июля, присоединилось 108 различных организаций и компаний.

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Попутно министерство рассказало и о результатах своих контрольных мероприятий.

Так, в ходе недавней проверки в агрогородке Раков (Воложинский район) контролёры нашли нарушения в двух магазинах. В магазине «Цветной» обнаружили 32 наименования товаров (в том числе игрушки «Лабубу» и аромадиффузоры) на сумму свыше 1500 рублей без обязательной маркировки. Аналогичное нарушение нашли и в магазине «Людмила».

Фото: mart.gov.by

Как уточнили в ведомстве, информацию о нарушениях они уже направили в Госстандарт «для принятия мер реагирования».

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