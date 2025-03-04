МАРТ потребовал от Ozon прекратить продажу «запрещённых товаров». Это какие?

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Опубликовано: 04.03.2025 12:46 , Обновлено: 04.03.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси предъявило претензии к интернет-магазину Ozon (ООО «ОЗОН Маркет Бел»), выдав требование о прекращении реализации «запрещённых» товаров и предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Проверки МАРТ, основанные в том числе на жалобах покупателей, выявили на сайте Ozon многочисленные нарушения. В частности, интернет-магазин предлагал к продаже товары, произведённые в странах, которые ввели санкции и считаются «недружественными» по отношению к Беларуси (парфюмерия, косметика и др.).

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Кроме того, на главной странице сайта Ozon отсутствовала информация о способах оплаты товаров. Также не была указана информация о многих изготовителях реализуемой продукции, импортёрах, гарантийном сроке и стране происхождения товаров.

В министерстве отметили значительный рост количества обращений, связанных с работой данного интернет-магазина. В 2022 году поступило 10 жалоб, в 2023 — 24, в 2024 — 58, а с начала текущего года — уже 17.

Стоит отметить, что ранее МАРТ уже дважды выдавал ООО «ОЗОН Маркет Бел» предписания об устранении нарушений (в 2022 и 2023 годах).

На данный момент интернет-магазин Ozon имеет около 900 пунктов выдачи заказов по всей Беларуси.

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Что ответили в Ozon?

“Ozon всегда следует требованиям законодательства Беларуси и ограничивает продажи товаров, запрещенных в Республике. Товары уже скрыты с сайта и недоступны к заказу”, - сказали в Ozon Telegraf.news.

Там утверждают, что ежедневно мониторят ассортимент площадки как ручным способом, так и с помощью “моделей машинного обучения”. “В 99% случаев данные проверки позволяют эффективно выявлять и блокировать товары, которые запрещены к продаже в Республике. Мы выясним, как эти карточки товаров продавцов обошли правила модерации, и доработаем механизмы, чтобы такого больше не произошло”, - пообещали в Ozon.

Еще там сказали, что уже запустили “комплексную проверку” карточек товаров продавцов , чтобы убедиться, что на витрине представлена “полная и актуальная информация” о производителях товаров, поставщиках, гарантиях и стране происхождения товаров. “Мы также примем дополнительные меры для улучшения качества информации о товарах нашей белорусской витрины”, - добавили в компании.

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Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как аналогичной проверке ведомство подвергло и Wildberries.

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Тогда же маркетплейс эксклюзивно для Telegraf.news рассказал о предпринимаемых мерах.

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