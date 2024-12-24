Совмин продлил запрет на Škoda, Nivea и Liqui Moly в Беларуси ещё на год

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Опубликовано: 24.12.2024 07:34 , Обновлено: 24.12.2024

Совет министров продлил запрет на ввоз в Беларусь товаров таких производителей, как Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf (ранее поставлявшей в Беларусь товары под брендом Nivea), введенный в апреле 2021 года. По решению белорусского правительства, ввозить продукцию этих производителей в страну будет нельзя как минимум ещё год.

В постановлении Совмина № 993, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 24 декабря, указаны новые сроки запрета - по 31 декабря 2025 года (с возможностью продления). Заниматься реализацией постановления и контролем за исполнением данного запрета поручено Министерству иностранных дел, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному таможенному комитету и “другим заинтересованным”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что белорусское правительство запретило импорт и продажу на территории Беларуси известных брендов весной 2021 года, аргументировав это “обеспечением защиты национальных интересов”. В правительстве посчитали, что производители данных брендов “предприняли недружественные действия в отношении белорусского народа”.

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Фактически запрет стал ответной мерой на отказ компаний Nivea, Škoda и Liqui Moly выступать спонсорами чемпионата мира по хоккею в том случае, если его будут проводить в Беларуси.

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