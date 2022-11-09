МАРТ объявило о наступлении в Беларуси дефляции

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Опубликовано: 09.11.2022 12:59 , Обновлено: 09.11.2022

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 нобяря объявили о наступленим в стране дефляции. Об это сказал замглавы МАРТ Андрей Картун, не назвав точных цифр.

“Мы уже видим эффект от принятых мер. В октябре у нас дефляция. И по году в целом инфляция существенно замедлится”, - пообещал чиновник, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/mart-v-belarusi-v-oktjabre-zafiksirovana-defljatsija-533891-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

По его словам, в начале действия постановления правительства №713 о госрегулировании был шквал обращений. Так как производители и торговые сети не понимали, как считать цены.

[info_b]Кстати, по данным Белстата, по сравнению с августом цены за сентябрь 2022 года выросли на 0,9%. А вот в годовом выражении инфляция составила 17,4%. Это меньше, чем месяцем раньше, когда в Белстате [link href=“https://telegraf.news/ehkonomika/mesyachnaya-inflyaciya-v-belarusi-uskorilas-a-godovaya-zamedlilas-chto-podorozhalo/” rel=“noopener” target=“_blank”] насчитали [/link] 17,9%.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что решение Совмина №713 об ужесточении госрегулирования цен в Беларуси может привести к снижению темпов инфляции, но не намного. Так считают экономисты исследовательского центра Beroc.

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В то же время, некоторые специалисты считают, что из-за жёсткого регулирования цен сущесвует угроза дефицита некоторых товаров. Но Роман Головченко пообещал, что в Беларуси не будет дефицита продуктов и товаров, потому что за их наличием в магазинах следят чиновники в районах, областях и выше. А потом признался, что некоторых продуктов не хватало и до введения постановления Совмина №713 о госрегулирования цен. А сам документ вызвал “определенные сложности”.

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