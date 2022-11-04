"То по тушке, то разделке..." - Головченко рассказал, как "административный ресурс" ведёт "невидимую работу" по насыщению полок

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Опубликовано: 04.11.2022 15:54 , Обновлено: 04.11.2022

Роман Головченко пообещал, что в Беларуси не будет дефицита продуктов и товаров, потому что за их наличием в магазинах следят чиновники в районах, областях и выше. А потом признался, что некоторых продуктов не хватало и до введения постановления Совмина №713 о госрегулирования цен. А сам документ вызвал "определенные сложности".

“Проблема с наличием ассортимента была и до принятия постановления №713, - вдруг рассказал Роман Головченко.

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“По каким-то позициям, в какие-то дни. То по тушке птицы, - усмехнулся почему-то премьер. - То по разделке, то ещё что-то. Это было связано с тем, что мы старались максимально насытить полки”.

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Роман Головченко заявил, что причины этого ему известны: “Диспаритет цен. Наш рынок и российский. Стремятся больше поедприятия поставлять на экспорт, получить больше выручки”.

Премьер, однако, заявил, что в приоритете у производителей должен быть “отечественный потребитель”. А потому “административный ресурс” ведет “невидимую работу” по насыщению полок белорусских магазинов.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет Министров Беларуси запретил вывозить из Беларуси рис, крупы и муку грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий.

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