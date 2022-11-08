В Beroc рассказали, что будет с ценами в Беларуси до конца 2022 года. А в 2023?

Опубликовано: 08.11.2022 08:15 , Обновлено: 08.11.2022

Решение Совмина №713 об ужесточении госрегулирования цен в Беларуси может привести к снижению темпов инфляции, но не намного. Так считают экономисты исследовательского центра Beroc.

Эксперты уверены, что инфляция к концу 2022 года может замедлиться до 14–16%. При этом в ноябре-декабре останется давление на цены в условиях “перенастройки” цепочек поставок и расчетов.

В то же время, в Beroc считают, что белорусский рубль недооценен по отношению к российскому, что приводит к проинфляционному влиянию. А вот из-за падения спроса внутри Беларуси ощущается, наоборот, дезинфляционное влияние.

В Beroc считают, что сравнительно высокий урожай зерновых в Беларуси также может сдерживать рост цен. В результате с учетом ужесточения ценового регулирования инфляция ожидается в диапазоне 14–16% к концу 2022 года.

Экономисты Beroc также попытались спрогнозировать уровень инфляции в Беларуси в 2023 году. Согласно их базовому сценарию рост цен может замедлиться до 7–11% годовых.

[info_b]Подробнее “Обзор инфляции” от экономистов Beroc можно скачать и почитать [link href=“https://beroc.org/publications/view/obzor-inflyatsii-nov/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 4 ноября заявил, что в инфляции виноваты «вертолетные деньги» западных стран. Об этом он сказал во время посещения Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) в Пуховичском районе.

Лукашенко обвинил в инфляции «вертолетные деньги» Запада