МАРТ обвинил крупный белорусский мясокомбинат в незаконном повышении цен

💼 Официально

Опубликовано: 06.09.2023 12:16 , Обновлено: 06.09.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило незаконное повышение цен в фирменных магазинах белорусского мясокомбината.

В МАРТ пообещали «ювелирно подойти» и ввести «новые подходы» в формировании цен в Беларуси. Когда ждать?

В ведомство поступило электронное обращение (что в нем было и кто прислал – не уточняется (прим.ред.)). По нему проверил проверку, которая показала нарушение порядка установления цен на полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров, продающихся в фирменных магазинах СПК “Агрокомбинат Снов”. Дело в том, что перед повышением стоимости продукции, комбинат обязан был согласовать это с Минским облисполкомом.

Глава МАРТ рассказал, насколько могут вырасти цены в Беларуси к концу года

Экономический суд Минской области вынес постановление по части 3 статьи 13.2 КоАП о привлечении к административной ответственности юридического лица в виде штрафа в размере 2% стоимости реализованной продукции. Кроме того, за нарушение порядка применения цен к административной ответственности привлекли и должностное лицо.

Ранее Телеграф писал о том, что в МАРТ предупредили белорусов, что внесут «что-то новенькое» в регулирование интернет-торговли.

В МАРТ предупредили белорусов, что внесут «что-то новенькое» в регулирование интернет-торговли