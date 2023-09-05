В МАРТ предупредили белорусов, что внесут "что-то новенькое" в регулирование интернет-торговли

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Опубликовано: 05.09.2023 15:53 , Обновлено: 05.09.2023

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), заявил, что в Беларуси планируют ввести новшества для интернет-торговли.

Во время международного форума “Трейд Диалог” он сказал, что его ведомство старается “каждый раз внести что-то новенькое, соответствовать трендам”. При этом министр отметил, что интернет-торговля активно развивается и для этого “специально ввели отдельную секцию, чтобы обсудить вопросы и проблемы интернет-торговли, маркетплейсов”, сообщилаБелТА.

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“Тем более у нас на выходе, в высокой степени готовности закон о торговле, где на законодательном уровне мы расширяем возможности для интернет-участников рынка. В документ будут внесены основополагающие принципы для интернет-торговли, в том числе маркетплейсов”, - сказал Богданов.

Он пояснил, что после принятия закона МАРТ разработает правовые акты, которые опишут условия работы “для новых организаций, появляющихся в последние годы, и в целом будут регулировать цифровую сферу более детально”.

Какие-либо другие подробности по возможным новшествам глава МАРТ не сообщил.

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