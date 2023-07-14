На рынке или собрать на ферме? Посмотрели, где белорусам дешевле закупиться сезонными ягодами

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Опубликовано: 14.07.2023 06:59 , Обновлено: 14.07.2023

Летом всем белорусам хочется максимально «витаминизироваться», отъевшись свежими ягодами, которые, как известно, являются кладезем полезных веществ, и запастись ими на зиму. Однако, цены на свежие ягоды даже в сезон не всегда радуют и каждый стремится, по возможности, уложиться в минимальную сумму. Посмотрели, белорусам сейчас дешевле закупиться вишней, голубикой, крыжовником и другими сезонными ягодами – на рынках или на ягодных фермах?

Где в Беларуси практикуют самосбор ягод и поможет ли он сэкономить?

Фермерские хозяйства, которые специализируются на выращивании плодово-ягодных кустарников и деревьев, сейчас есть буквально в каждом регионе Беларуси. Как правило, в период сбора урожая они охотно привлекают дополнительных наёмных работников, а также практикуют так называемый «самосбор»: людям разрешают самостоятельно собирать ягоды на полях или в садах, а те могут купить собранный урожай по более низким ценам.

На таких условиях, например, фермерское хозяйство «Лесные ягоды» в деревне Малые Радваничи под Брестом сейчас предлагает закупиться голубикой по цене 5 рублей за кило, а РУП «Институт плодоводства» в агрогородке Самохваловичи под Минском предлагает поучаствовать в самосборе целого ряда сезонных ягод:

вишня – 4 рубля за кило,

чёрная смородина – 5 рублей за кило,

черешня – 6 рублей за кило,

крыжовник – по 7 рублей за кило,

гумми – 10 рублей (если вы ещё не знаете, что это такое, почитайте наш материал)

Какие необычные кустарники посадить белорусам, чтобы и сад украсить, и урожай получить?

Собирать ягоды здесь разрешают с 9:00 до 15:00. Приехать можно хоть всей семьёй на любой период времени, предварительно созвонившись по телефонам, указанным на официальном сайте предприятия.

А что с ценами на рынках?

Однако, как оказалось, закупиться той же вишней, малиной и голубикой на рынке сейчас можно примерно по той же цене. Предложение сезонных ягод большое, поэтому цены продавцы держат на доступном уровне.

Так, видеоблогер @andrestyle7 в своём свежем обзоре оптовых цен на «Новом Лебяжем» рынке в деревне Таборы под Минском от 12 и 13 июля рассказал, что вишню здесь можно найти по той же цене, которую предлагают в Самохваловичах – 4 рубля за килограмм. Конечно, на оптовом рынке продавцы не позволят покупателям перебирать ягодку к ягодке, как при самосборе, но, с другой стороны, в этом случае не придётся прилагать лишних физических усилий за те же деньги и тратить собственное время на сбор ягод (а ведь у человека без опыта и должной сноровки наверняка уйдёт не один час на сбор такого количества ягод, чтобы его можно было бы считать достаточным, чтобы оправдать поездку за город).

Средние цены на другие сезонные ягоды сейчас следующие:

малина - 8-10 рублей;

голубика (крупная отборная) - 9-10 рублей;

крыжовник – 8 рублей.

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7245298819372436229?refer=embed” title=” оригинальный звук - Андрей” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Андрей [/link]

На прилавках также ещё можно найти клубнику , высокий сезон которой уже всё же миновал. Тем не менее, цена на эту ягоду пока не заоблачная – от 5,5 до 7 рублей за кило (неделей ранее самую дешёвую клубнику, пригодную для переработки, здесь можно было найти за 4 рубля).

Нашли, где в Беларуси купить голубику по 5 рублей за кг. Но есть один нюанс

Где найти дешевле?

Между тем, есть ещё один способ закупиться сезонными ягодами по выгодным ценам – купить с рук у владельцев дач и приусадебных участков. Мониторинг популярных площадок с частными объявлениями показал, что сейчас многие белорусы готовы отдавать излишки урожая ягод по очень привлекательным ценам. Причём предложений хватает во всех областях страны.

Так, мы нашли объявления, в которых хозяева частных домов предлагают забрать литр крыжовника всего за 2 рубля , литр красной смородины - за 1,5 рубля , а автор одного объявления просит всего 5 рублей за 10 литров вишни .

Во многих случаях сельчане и дачники предлагают самосбор и самовывоз, то есть ягоду по “сладкой” цене домой вам никто не доставит и собирать её придётся самостоятельно, но если подольше полазить по виртуальной доске объявлений, можно найти практически бесплатные предложения - вишню, чёрную и красную смородину, крыжовник некоторые продавцы готовы отдать по бартеру - за сахар или саженцы многолетних цветов.

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