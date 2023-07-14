Китайские товары в России подорожают на 20%? В ЕАЭС планируют ввести новый налог для маркетплейсов

Опубликовано: 14.07.2023 08:08 , Обновлено: 27.08.2023

Евразийская экономическая комиссия (наднациональный регулирующий орган экономического союза Беларуси с Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией) в настоящее время рассматривает вопрос введения дополнительного налога на добавленную стоимость (НДС) для электронных маркетплейсов. Если поправки будут одобрены, трансграничная электронная торговля будет облагаться дополнительным налогом в 20%.

В Министерстве промышленности и торговли России (Минпромторг) изданию “Известия” подтвердили, что проект поправок с изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС уже готов и в настоящее время находится на обсуждении. По данным издания, инициатором введения налога, который затронет, в первую очередь, китайские площадки для онлайн-торговли, стали Беларусь и Казахстан. В этих странах подобный сбор на товары с иностранных торговых онлайн-площадок действует с 2022 года, однако, на страны ЕАЭС они не распространялись.

Если же подобный налог будет введён во всех странах ЕАЭС, по прогнозам аналитиков популярного маркетплейса Ozon, из-за подорожания иностранных товаров (главным образом из Китая, который членом экономического союза не является) рынок трансграничной торговли сократится в несколько раз.

Представители другого популярного как в России, так и в Беларуси маркетплейса Wildberries направили официальное письмо в Минпромторг, в котором выразили свои опасения из-за потенциальной потери значительной части покупателей после введения нового налога.

В компании подчеркнули, что именно отсутствие НДС на иностранные товары стимулирует спрос на рынке и помогает насыщать его сравнительно недорогими товарами в условиях западных санкций.

Wildberries начал сразу брать деньги за товар, но не у всех. Почему?

Напомним, на днях пользователи популярного в Беларуси интернет-магазина Wildberries заметили изменения в условиях покупки. Деньги за товар у покупателей начали списывать сразу после оформления заказа, а не после после выдачи. Там пояснили это большой загруженностью пунктов выдачи в летний период, из-за чего они не успевают отгружать отмененные товары.

В МАРТ Беларуси пояснили, что подобная практика, когда интернет-магазин требует стопроцентную предоплату за товар, не является нарушением прав покупателей, с точки зрения белорусского законодательства.

В МАРТ объяснили, могут ли интернет-магазины требовать предоплату за товары