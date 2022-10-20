Лукашенко заявил, что не ставил экономику на паузу - "Накопили вот столько жира"

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.10.2022 12:39 , Обновлено: 20.10.2022

Александр Лукашенко 20 октября заявил, что его приказ 6 октября о полном запрете на повышение цен в магазинах, на самом деле не было полным запретом.

“Речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства. Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен не шло. Если кто-то это не услышал”, - заявил он.

Александр Лукашенко рассказал, что назначил первого вице-премьера Николая Снопкова ответственным за контроль цен. который теперь “головой за это отвечает”.

“Что касается заморозки цен, Речь шла о том, что накопили вот столько “жира”, и вы меня не убедите, что его нет. Это касается всех: и бизнесменов, предпринимателей, и руководителей государственной формы”, - зачиал он. Александр Лукашенко отверг идею, что своим запретом остановил экономику Беларуси.

“Какая экономика на паузу поставлена? Я вас потом поставлю на паузу. Четко должно быть: ты пришел в торговлю работать - работай, приветствуем. Мы тебе помогали, тебе землю дали, кредиты дали, чтобы построить предприятия, ты принял людей на работу - ты за них прежде всего отвечаешь. Пожалуйста, работай. Правила вот такие”, - заявил он.

[info_b]Вот что [link href=“https://telegraf.news/ehkonomika/za-pre-shha-et-sya-lukashenko-zapretil-cenam-v-belarusi-rasti-a-magazinam-zakryvatsya-no-ne-vsem/” rel=“noopener” target=“_blank”] говорил [/link] Александр Лукашенко 6 октября: «С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты».

А уже на совещании с силовиками 10 октября [link href=“https://telegraf.news/ehkonomika/nachinajut-vyt-i-stonat-lukashenko-zapretil-rasti-cenam-na-neskolko-dnej/” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link], что в директиве «О недопустимости роста цен» в Беларуси главное не запрет на повышение стоимости товаров. По его словам, «до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны». [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что Совет Министров Беларуси опубликовал постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство вводит новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.

Правительство снова разрешило повышать цены в Беларуси. Но по-новому