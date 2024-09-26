ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Беларуси на 2024-2025 годы

Опубликовано: 26.09.2024 11:55 , Обновлено: 26.09.2024

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по росту экономики Беларуси в 2024 и 2025 годах. Обновлённые данные по основным экономическим показателям эксперты международного финансового института озвучили 26 сентября.

В сентябрьском выпуске обзора “Региональные экономические перспективы” специалисты ЕБРР несколько снизили свои ожидания экономического роста в тех странах, в которых банк реализует свои инвестпрограммы (речь о странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и региона Южного и Восточного Средиземноморья). Так, если в майском обзоре фигурировала цифра в +3%, то к сентябрю она снизилась на 0,2 процентных пункта - до 2,8%.

Среди факторов, повлиявших на замедление экономического роста аналитики ЕБРР назвали следующие:

замедление горнодобывающей активности в Казахстане и Узбекистане,

сильная засуха в странах Средиземноморья,

продолжающиеся военные конфликты в секторе Газа и Ливане,

огромный ущерб, нанесённый энергетической инфраструктуре Украине в ходе военного конфликта с Россией.

Одновременно с этим, в новом региональном прогнозе ЕБРР отмечается замедление региональной инфляции. Она снизилась с пикового значения в 17,5% в октябре 2022 года до 5,8% в июле 2024 года.

Что касается Беларуси, то её экономика на фоне этого, по мнению экспертов ЕБРР, в этом году будет расти чуть быстрее, чем рассчитывали международные эксперты ещё в начале года. Так, по итогам 2024 года объём валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси, по их расчётам, вырастет на 4,2% (в мае озвучивалась цифра в 2,8%), а к 2025 году рост замедлится - до 2,5% (в мае оценка была более пессимистичной - 2,2%). Следовательно, за три месяца прогнозные показатели роста белорусской экономики, по оценке ЕБРР, выросли на 1,4 и 0,3 процентных пункта, соответственно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что свой прогноз экономического роста в Беларуси на 2024 год улучшили и специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) Если раньше его оценивали в плюс 2% к ВВП, то на данный момент прогноз экспертов вырос до 3,4%.

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Тем временем президент Европейского центрального банка Кристина Лагард 21 сентября, выступая в Вашингтоне в штаб-квартире Международного валютного фонда, предупредила о приближении сильнейшего за последние 100 лет кризиса мировой экономики. Она назвала три “самых страшных” события, повлиявших на углубление глобального экономического кризиса, и рассказала, к чему готовиться странам, помимо нестабильной инфляции.

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