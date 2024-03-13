Лукашенко разрешил некоторым "иностранцам из недружественных стран" не платить 25% государству. Как поможет белорусам?

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Опубликовано: 13.03.2024 14:05 , Обновлено: 13.03.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил ряд ключевых положений своего Указа №93 "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики" от 14 марта 2022 года. О подписании нового Указа №91, который напрямую повлияет на жизнь некоторых белорусов, в среду, 13 марта, сообщили в Администрации президента.

Как пояснили в пресс-службе Лукашенко, в новом документе прописали ряд случаев, когда иностранные компании из так называемых недружественных стран могут освободить от обязательного взноса при совершении сделок по отчуждению имущества. Им также разрешили не запрашивать официальное разрешение у областных или Минского городского исполкома для проведения таких сделок.

Как следует из текста документа, указ вступит в силу сразу же после официального опубликования и будет распространяться на все сделки, заключенные с 22 октября 2023 года. Как пояснили в Администрации Лукашенко, Совету министров еще предстоит “разъяснять вопросы применения установленных данным подпунктом положений”.

На что повлияет указ?

Из указа следует, что платить дополнительные 25%-ные взносы в пользу государства не придется, в том числе, при отчуждении имущества физическим лицам застройщиками, заказчиками. Именно эти категории сделок не могли завершить, в частности, белорусы, которые решили приобрести жилье в новостройках комплекса “Минск Мир”. Его застройщиком выступает компания “Дана Астра”, которая принадлежит двум кипрским компаниям, а Кипр попал в список “недружественных Беларуси стран”.

Напомним, 12 января 2024 года Совет министров Беларуси ужесточил порядок и условия выдачи разрешений на отчуждение собственности гражданами из так называемых «недружественных стран».

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Это решение неожиданно затронуло большое число белорусов: в начале года люди, купившие жилье в некоторых столичных новостройках или оформившие кредит под эти цели, не могли оформить права собственности на приобретённую недвижимость, не заплатив государству эти самые дополнительные 25%.

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В конце февраля заместитель министра экономики Владимир Наумович сообщил, что правительство взяло проблему на контроль, а ведомство подготовило проект нормативного правового акта, который “позволит разрешить сложившуюся ситуацию”.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси также решил урезать доходы инвесторов из так называемых недружественных Беларуси стран. С 1 апреля 2024 года дивиденды таких иностранных компаний будут облагаться налогом на доходы по повышенной ставке — вместо нынешних 15% иностранцам придётся отдавать в пользу государства все 25%.

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