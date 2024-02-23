Новый указ ограничил досрочное использование белорусами семейного капитала. В каких случаях?

💼 Официально

Опубликовано: 23.02.2024 15:47 , Обновлено: 23.02.2024

В Беларуси ввели дополнительные ограничения на досрочное использование семейного капитала, который положен тем, кто воспитывает троих и более детей. Соответствующий указ за номером №69 в пятницу, 23 февраля, подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сам текст указа пока официально не опубликован, однако в Администрации президента заявили, что документ направлен на “совершенствование порядка предоставления семейного капитала” в Беларуси.

Так, после вступления указа в силу досрочно использовать средства семейного капитала для улучшения своих жилищных условий белорусы смогут лишь при соблюдении ряда новых условий, а именно:

в собственности семьи не должно быть своего жилья общей площадью 15 кв.м и более на одного человека (в Минске лимит более жёсткий - 10 кв.м и более);

получатель семейного капитала должен дать согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий после использования денег улучшение жилищных условий семьи.

Кроме того, этим же указом Лукашенко запретил отчуждать жильё, приобретенное семьей с привлечением средств семейного капитала (право собственности на которые зарегистрировано до 2022 года), как минимум в течение 5 лет с момента регистрации права собственности.

Ещё одно ограничение, которое предполагает данный указ - возможность использовать семейный капитал для оплаты медицинских услуг только в государственных учреждениях здравоохранения. При этом перечислять средства на эти цели теперь будут поэтапно: не более 50% - при заключении договора, а окончательный расчет - по факту оказания медуслуги.

В Администрации президента также сообщили, что новый указ “урегулировал вопрос о возврате необоснованно использованных средств в республиканский бюджет”, то есть в нём прописали случаи нарушения требований законодательства о распоряжении семейным капитала и его использовании.

[info_b]Напомним, «семейный капитал» (его еще называют «материнский капитал») должны назначать семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей. По данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси, с 1 января 2024 года размер «семейного капитала» вырос на 5,1%, или на 1530 рублей.[/info_b]

На что белорусы могут потратить «Семейный капитал» в 2023 году? Рассказали в Минтруда

Ранее Телеграф рассказывал, на что белорусы по закону могут досрочно потратить “семейный капитал”. С июля 2023 года по решению Совмина у госорганов появились дополнительные поводы для отказа белорусам в досрочном распоряжении семейным капиталом, а приобрести жильё за счёт этих средств многодетными семьям стало сложнее, поскольку перед покупкой жильё должна теперь обследовать специальная комиссия.

Совмин изменил правила выдачи «семейного капитала». Кому придётся обращаться в спецкомиссию?