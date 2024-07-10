Лукашенко продлил действие повышенных пошлин на западные шампуни. Какие еще товары попали в список?

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Опубликовано: 10.07.2024 21:41 , Обновлено: 10.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал указ № 278, который продлил по 30 июня 2025 года действие указа № 16 "О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ также расширил перечень товаров, на которые устанавливаются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин. Если раньше это были шампуни, средства для волос и для чистки зубов производства США, Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, то теперь это также:

клееная фанера,

фанерованные панели,

аналогичная слоистая древесина,

строительные детали, из пластмасс, изготовленные из полиуретана.

На первые три позиции ставку пошлины повысили на 50% от таможенной стоимости, на строительные детали - на 35% (такое же повышение, кстати, применимо на шампуни, средства для волос и для чистки зубов). На практике это означает подорожание в Беларуси этой продукции, ввезенной из-за рубежа.

Как отметили в пресс-службе Лукашенко, указ принят для “защиты экономических интересов страны и применения ответных мер к отдельным иностранным государствам, совершающим недружественные действия в отношении Беларуси”.

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[info_b]Новые пошлины начнут действовать 10 августа 2024 года. С полным текстом указа президента можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Совет Министров Беларуси пополнил список товаров из “недружественных стран”, которые с мая 2024 года запрещено ввозить и продавать на территории страны. Так, в этот перечень попали пиво, средства для бритья, дезодоранты, мыло, чистящие средства и другие товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

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А первоначальный список “запрещенки” Правительство Беларуси сформировало в марте 2024 года. Тогда в него попали шины, покрышки, бэушные детали для авто, вода, уксус и не только.

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