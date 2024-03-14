Головченко запретил ввоз в Беларусь из Литвы воды, шин, колготок и не только
В пресс-службе правительства Беларуси сообщили 14 марта, что ввели запрет на ввоз через литовскую границу сразу многих товаров народного потребления. Соответствующее постановление подписал премьер Роман Головченко. В Совмине назвали решение ответом на закрытие Литвой двух КПП на границе.
[inf]ВАЖНО: Указанные запреты не затрагивают товары, ввозимые на территорию Беларуси для личного пользования.[/inf]
Под запрет Совмина попали:
- вода,
- пиво,
- вино,
- сусло виноградное,
- вермуты,
- напитки прочие сброженные,
- спирт этиловый,
- уксус,
- шины и покрышки пневматические резиновые,
- одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении,
- Б/у запчасти для автомобилей.
Сейм Польши призвал ЕС запретить все белорусские продукты
Также Совмин дополнил перечень запрещенных западных товаров в постановлении от 6 декабря 2021 года №700 такими литовскими:
- молоко и сливки сгущенные,
- фрукты и орехи,
- кофе,
- соки фруктовые,
- воды,
- уксус,
- колготы,
- чулки,
- гольфы,
- носки и прочие чулочно-носочные изделия,
- отдельные строительные изделия,
- холодильники и морозильники.
В МИД Беларуси сообщили, что подобные меры разрабатываются и в отношении Латвии.
“С принятием последнего документа импортный товаропоток сможет поступать в Беларусь только по альтернативным маршрутам в обход территории Литвы. Это негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с существенным сокращением товарооборота”, - поделились своими ожиданиями в МИДе.
[inf]Правительство Литвы 21 февраля, одобрило законопроект, который “закрыл” еще два контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. КПП “Лаворишкес” (с белорусской стороны — “Котловка”) и “Райгардас” (с белорусской стороны — “Привалка”), они перестали функционировать с 1 марта 2024 года.
В МИД Беларуси назвали такое решение политически мотивированным шагом, «в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний». И пообещали «жестко отреагировать».[/inf]
Ранее Телеграф сообщил, что в Вильнюсе также подумывали о разрыве торговых отношений с Минском. Министерство иностранных дел Литвы ранее выступило с обращением к правительству страны – разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.
В Литве предложили разорвать торговые соглашения с Беларусью и Россией
А тем временем, министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на заседании коллегии ведомства в Минске 6 марта обвинил “западников” в “нелегитимной транспортной и финансовой блокаде” страны.
«Кошмарят» бизнес, дезинформируют население» — МИД обвинил «западников» в «нелегитимной транспортной блокаде» Беларуси