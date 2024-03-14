Головченко запретил ввоз в Беларусь из Литвы воды, шин, колготок и не только

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Опубликовано: 14.03.2024 21:32 , Обновлено: 30.05.2024

В пресс-службе правительства Беларуси сообщили 14 марта, что ввели запрет на ввоз через литовскую границу сразу многих товаров народного потребления. Соответствующее постановление подписал премьер Роман Головченко. В Совмине назвали решение ответом на закрытие Литвой двух КПП на границе.

[inf]ВАЖНО: Указанные запреты не затрагивают товары, ввозимые на территорию Беларуси для личного пользования.[/inf]

Под запрет Совмина попали:

вода,

пиво,

вино,

сусло виноградное,

вермуты,

напитки прочие сброженные,

спирт этиловый,

уксус,

шины и покрышки пневматические резиновые,

одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении,

Б/у запчасти для автомобилей.

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Также Совмин дополнил перечень запрещенных западных товаров в постановлении от 6 декабря 2021 года №700 такими литовскими:

молоко и сливки сгущенные,

фрукты и орехи,

кофе,

соки фруктовые,

воды,

уксус,

колготы,

чулки,

гольфы,

носки и прочие чулочно-носочные изделия,

отдельные строительные изделия,

холодильники и морозильники.

В МИД Беларуси сообщили, что подобные меры разрабатываются и в отношении Латвии.

“С принятием последнего документа импортный товаропоток сможет поступать в Беларусь только по альтернативным маршрутам в обход территории Литвы. Это негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с существенным сокращением товарооборота”, - поделились своими ожиданиями в МИДе.

[inf]Правительство Литвы 21 февраля, одобрило законопроект, который “закрыл” еще два контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. КПП “Лаворишкес” (с белорусской стороны — “Котловка”) и “Райгардас” (с белорусской стороны — “Привалка”), они перестали функционировать с 1 марта 2024 года.

В МИД Беларуси назвали такое решение политически мотивированным шагом, «в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний». И пообещали «жестко отреагировать».[/inf]

Ранее Телеграф сообщил, что в Вильнюсе также подумывали о разрыве торговых отношений с Минском. Министерство иностранных дел Литвы ранее выступило с обращением к правительству страны – разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

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А тем временем, министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на заседании коллегии ведомства в Минске 6 марта обвинил “западников” в “нелегитимной транспортной и финансовой блокаде” страны.

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