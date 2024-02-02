ГТК назвал дату, когда в Беларуси иностранные шампуни, пасту и косметику обложат пошлиной в 35%. Какие можно успеть купить?
Государственный таможенный комитет сообщил 2 февраля, что уже с 13 февраля в Беларуси начнет действовать повышенная пошлина на иностранные шампуни, зубную пасту и средства для волос.
“По 30 июня 2024 года включительно ставка будет составлять 35% от таможенной стоимости”, - предупредили в ГТК.
Контрсанкция, введённая указом Александром Лукашенко, касается средств, произведенных в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании или когда установить страну происхождения не получается.
В цене, согласно указу от 12 января 2024 г. № 16 “О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин”, вырастут на шампуни, средства для чистки зубов, спреи, кондиционеры, гели для фиксации и подобную работу косметику.
“При этом повышенные ставки пошлин не применяются к указанным товарам, если они относятся к лекарственным средствам (медицинским изделиям), и сведения о них включены в соответствующие реестры, либо в отношении товаров имеется заключение на ввоз, выдаваемое Министерством здравоохранения”, - пояснили в ведомстве.