Лукашенко потребовал от «умных торгашей» открывать магазины в «неперспективных деревнях»

Опубликовано: 26.08.2025 14:00 , Обновлено: 26.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привлечь крупные торговые сети к обслуживанию населения в «небольших, пусть даже неперспективных, деревнях». На совещании по вопросам торговли он заявил, что бизнес, строящий прибыльные объекты в столице, должен брать на себя «социальную ответственность по обслуживанию потребителя на селе».

«У нас все умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, неплохо живут», — заявил Лукашенко и добавил, что у властей есть инструменты, чтобы организовать их работу в глубинке.

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В числе главных проблем, на которые жалуются люди, он назвал неудобный график работы автомагазинов, их скудный ассортимент, а также наличие товаров с истёкшими сроками годности. «Нет товара — плохо, но просрочка — это красная линия! Этого быть не должно. А фактов предостаточно», — возмутился Лукашенко, заявив, что ответственность за это лежит на местных органах власти, передала его пресс-служба.

Отдельной критике со стороны Лукашенко подверглась работа «Белкоопсоюза». Президент обратил внимание на сокращение торговой сети организации на селе (доля упала с почти 25% до 23%) и убыток в 33 млн рублей.

При этом он заявил, что зарплаты у руководства «Белкоопсоюза» в 1,5 раза выше, чем у министров ЖКХ и экономики, и в 1,2 раза выше, чем у министра промышленности. При этом, по его словам, магазины закрываются в том числе из-за «мизерной зарплаты продавцов».

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В ходе совещания проблематика вышла за рамки торговли. По словам Лукашенко, люди систематически поднимают вопросы и «бездумного» закрытия ФАПов, детских садов, почтовых отделений и школ на селе.

Он привёл в пример случай, когда в неком регионе закрыли детский сад, а чиновники предложили родителям возить детей за 7–10 километров. «Трех-, четырёхлетних детишек доярка повезёт за 7-10 км в детский сад? Вы там с ума посходили?» — спросил Лукашенко и потребовал подходить к такой оптимизации «разумно, исходя из интересов людей».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Лукашенко на этом же совещании упрекнул правительство за то, что представленный ему на рассмотрение доклад о ситуации о торговле расходится с реальным положением дел.

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