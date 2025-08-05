Лукашенко ввёл персональную ответственность чиновников за «неудовлетворительное обслуживание» в торговле

Опубликовано: 05.08.2025 16:39 , Обновлено: 05.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который ввёл в ряде районов страны персональную ответственность для руководителей местных органов власти за «неудовлетворительное торговое обслуживание населения». Об этом сообщила пресс-служба политика.

В перечень районов вошли Браславский , Городокский , Дубровенский , Оршанский , Толочинский и Шарковщинский районы Витебской области, Вилейский район Минской области, а также Костюковичский и Хотимский районы Могилёвской области.

Согласно документу, персональная ответственность возлагается на председателей облисполкомов и райисполкомов. Кроме того, руководители торговых организаций также будут лично отвечать за «ненадлежащую организацию розничной торговли».

Указ направлен, по сведениям пресс-службы Президента, на развитие торговли в сельской местности перечисленных выше районов страны. Для них снимается ограничение на расширение торговых площадей для субъектов торговли, доля которых в объёме розничного товарооборота района превышает 20%.

В то же время для расширения торговым сетям необходимо заключить с райисполкомом договор об организации торгового обслуживания. Также им нежно согласовывать с местными властями маршруты движения своих автомагазинов.