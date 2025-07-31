МАРТ нашел в магазине Белкоопсоюза лужи и просрочку. Как отреагировал?

📷 Фото

Опубликовано: 31.07.2025 20:40 , Обновлено: 31.07.2025

В МАРТ 31 июля кроме проверки повышения тарифов в сети электрозарядок "Маланка" сообщили, что посетили один магазин Облпотребсоюза в Гомельской области. В этот раз по наводке "неравнодушного жителя" Копцевичей в Гомельской области.

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обнаружили в магазине № 66 «ТПС» Житковичского филиала Гомельского облпо лужи, “в том числе на рабочем месте продавца”, что чиновники посчитали “негативным” влиянием на продукты питания и работу самого продавца.

Представители МАРТ насчитали в крыше магазина 10 течей: “Вода попала на продукты питания (печенье весовое в ассортименте, снеки, чипсы, безалкогольные напитки, на непродовольственную группу товаров, расположенные на верхних полках стеллажей и др.)”.

















При этом чиновники министерства обнаружили продукты “с истекшими сроками годности в количестве 6 наименований”.

В МАРТ решили закрыть на время магазин из-за нарушений и отправили Гомельскому облпо рекомендацию и предписание о запрете реализации товаров. “Информация оперативно направлена в Белкоопсоюз для принятия мер реагирования”, - дополнили сообщение в министерстве.