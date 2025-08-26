Лукашенко пожаловался на "матерное" слово в докладе правительства по торговле

Опубликовано: 26.08.2025 13:02 , Обновлено: 26.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа провёл совещание, в ходе которого обсудил работу торговли в Беларуси. Эффективную систему обслуживания населения глава государства назвал "гарантом качества и социальной ответственности" торговли и упрекнул правительство за то, что представленный ему на рассмотрение доклад расходится с реальным положением дел.

На совещании у Президента на этот раз были как руководство правительства и областных властей, так и проверяющих и контролирующих органов (Комитета госконтроля, Белстата, МАРТ), так и Белкоопсоюза и Минэкономики, сообщили в Администрации Президента.

Изучив доклад правительства, Лукашенко усмотрел в нём несоответствия с тем, какие жалобы поступают от самих белорусов на сферу торговли, особенно, в сельской местности.

“Исходя из представленного мне доклада Правительства, выводы такие (как обычно): всё идет по плану, население обслуживается на должном уровне, но сдерживают развитие торговли некоторые регуляторные барьеры. Интересно, что ж это за “матерное” слово? Опять регуляторика не работает. Вы, вообще-то, хочется спросить, сами, кто писал, понимаете, что вы пишете? Это, по-вашему, главные помехи для работы сельских магазинов?” - обратился к присутствующим на совещании чиновникам Президент.

Он потребовал разъяснений, кто устанавливает торговле эти “барьеры” и почему госорганы их не ликвидировали.

“Почему такие проблемы и недовольство населения?”, - задал вопрос Лукашенко и озвучил основные проблемные, на его взгляд точки. Среди упомянутых его Администрацией вопросов оказались закрытие стационарных магазинов в сельской местности, неудобный график работы автолавок и “скуднейший ассортимент”. Глава государства потребовал, чтобы регулировкой этих проблем занялись местные власти.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли недавно подвело итоги проекта «Народный контроль». Белорусские покупатели оставили отзывы о состоянии около 2200 магазинов по всей стране.

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